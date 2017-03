Hàng trăm ô tô bị ngập nước trong cơn mưa ở Hà Nội

Theo ông Bùi Bằng Hiến - Giám đốc Ban Bảo hiểm xe cơ giới của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), cho biết chỉ trong sáng 25-5, PTI đã trực tiếp hỗ trợ cho khoảng 70 khách hàng có xe bị thiệt hại do ngập nước. Công ty đã huy động toàn bộ số lượng xe cứu hộ, giám định viên nhanh chóng đến ghi nhận hiện trường (ảnh) và kịp thời hỗ trợ khách hàng. Tất cả xe bị ngập đều đã được kéo về gara, ưu tiên vệ sinh, kiểm tra, khắc phục để hạn chế thiệt hại. Trong trường hợp xe không may bị thủy kích thì PTI sẽ thanh toán tiền sửa chữa, thay thế theo đúng các điều khoản đã cam kết với khách hàng.





Cũng theo ông Hiến, hiện nay đang bắt đầu vào mùa mưa nên số lượng xe bị hiện tượng thủy kích có thể tăng cao. Trong khi hậu quả do thủy kích thường rất nghiêm trọng do gây hư hỏng động cơ của xe. Chi phí sửa chữa trong trường hợp này là rất lớn, nhẹ nhất là vài chục triệu đồng, nặng hơn nếu thay toàn bộ động cơ và hệ thống điện thì số tiền có thể lên đến vài trăm thậm chí cả tỉ đồng, tùy thuộc vào giá trị của mỗi dòng xe. Vì vậy, để hạn chế tổn thất do thủy kích, khi đi qua khu vực ngập nước, các lái xe cần chú ý đi ở vị trí số thấp, giữ đều chân ga, không tăng giảm ga đột ngột. Nếu không may xe bị chết máy, tuyệt đối không khởi động lại máy, nhanh chóng rút chìa khóa điện, đẩy xe vị trí cao và gọi ngay cứu hộ.



* Trước đó, trong vụ việc tai nạn xe thảm khốc ở Bình Thuận diễn ra mới đây, PTI là đơn vị bán bảo hiểm cho chiếc xe khách mang biển số 38N-5577 (hãng xe Sơn Quy, Hà Tĩnh). Liên quan đến vụ việc, PTI cho biết ngay khi xác định được nguyên nhân và trách nhiệm bảo hiểm, công ty sẽ chi trả số tiền bảo hiểm 70 triệu đồng/nạn nhân không may tử vong. Đối với những nạn nhân bị thương đang được chữa trị tại bệnh viện, công ty đã phối hợp nhà xe Sơn Quy đến thăm hỏi và tạm ứng trước tiền bồi thường là 80 triệu đồng nhằm hỗ trợ thêm chi phí chữa trị cho các nạn nhân. Số tiền bồi thường còn lại sẽ được tiếp tục chi trả sau khi khách hàng hoàn thiện hồ sơ bồi thường.

Riêng đối với thiệt hại về tài sản đối với xe khách Sơn Quy, PTI cam kết thanh toán toàn bộ thiệt hại (ước tính 1,8 tỉ đồng) trong vòng 15 ngày sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường của nhà xe.