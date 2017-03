Học lái vài bữa đã ‘cầm xe chạy tung tăng’

Ông Phạm Văn Cao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết để giảm thiểu được tai nạn cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tăng cường xử phạt các hành vi của người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia. Năm 2011, tai nạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tăng cao nên địa phương bị phê bình. Sau đó, địa phương đã tổ chức họp và huy động toàn ngành vào cuộc, trong đó tỉnh xác định 70% tai nạn xảy ra trên địa bàn là do rượu bia. Từ đó tỉnh đã triển khai các lực lượng chức năng, đặc biệt là CSGT tăng cường xử phạt và “không khoan nhượng” người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia. Đồng thời, tỉnh khen thưởng kịp thời những CSGT trong tháng xử phạt được nhiều trường hợp điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia. Nhờ vậy, tỉnh đã hạn chế được tai nạn. Hiện nay số vụ tai nạn đã giảm mạnh, trong đó tai nạn do rượu bia giảm xuống 20%.

Trong khi đó, ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, tỏ ra lo lắng về công tác cấp bằng lái xe: “Tôi nghĩ cần rà soát, đánh giá lại các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, đặc biệt việc cấp bằng cho người lái xe khách. Vì hiện nay có tình trạng nhiều người dân mới học lái xe vài bữa đã cầm xe chạy tung tăng trên đường. Tình trạng này là vô cùng nguy hiểm”.

Ghi nhận những lo lắng trên, ông Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng năm 2011-2015 cả nước đã xảy ra 158.125 vụ tai nạn, làm chết hơn 48.000 người, bị thương 162.058 người, so với năm 2006-2011 giảm 34.838 vụ, 12.000 người chết, hơn 46.000 người bị thương. Đạt được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng CSGT, thanh tra giao thông. Tuy nhiên, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn xảy ra, số người chết cao, xe quá tải vẫn còn diễn biến phức tạp, một số cán bộ còn tiêu cực, ùn tắc giao thông vẫn diễn ra ở các TP lớn...

Để giảm thiểu TNGT, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các địa phương cần đẩy mạnh tuyên tuyền đến từng gia đình, trường học nhằm hình thành văn hóa giao thông: “Đặc biệt cần phải giáo dục thế hệ trẻ nâng cao ý thức chấp hành giao thông, không thể để tình trạng mới va chạm đã gây gổ đánh nhau hoặc uống rượu bia lái xe...”.

VIẾT LONG