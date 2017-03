Honda Accord 2016 - chiến binh đam mê và hứng khởi

Chính thức được giới thiệu đến Việt Nam năm 2011, Honda Accord vẫn là một trong những biểu trưng cho các giá trị cốt lõi của thương hiệu ô tô Honda.



Tháng 6-2014, Công ty Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu Honda Accord thế hệ thứ 9 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Với ba đặc tính: tiên tiến – chất lượng – thông minh, Honda Accord thế hệ 9 sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại, nội thất tiên tiến, thông minh cùng trái tim là động cơ áp dụng công nghệ Earth Dreams Technology đột phá tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong khi vẫn duy trì khả năng vận hành mạnh mẽ và êm ái. Honda Accord thế hệ 9 cũng nhận được nhiều giải thưởng lớn như: Top 10 xuất sắc nhất do Tạp chí Car & Driver (Mỹ) bình chọn năm 2015, An toàn năm sao cao nhất & Top mẫu xe an toàn nhất thế giới do Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ NHTSA & Viện Nghiên cứu An toàn Giao thông quốc gia Mỹ IIHS chứng nhận năm 2016…

Tiếp đó tháng 8-2015, Honda Accord phiên bản 2015 với những nâng cấp tiện ích vượt trội tiếp tục chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng Việt sành điệu. Phân khúc khách hàng mà Honda Accord sở hữu khá chọn lọc, đó là những chủ nhân hướng tới phong cách sang trọng, lịch lãm riêng biệt, không lẫn với đám đông cùng sự bền bỉ và chất lượng tin cậy.

Theo bước những tiến bộ vượt bậc nhằm mang lại cho khách hàng Việt Nam một mẫu sedan với đẳng cấp vượt trội và cá tính riêng biệt, những ngày cuối tháng 5 vừa qua, HVN đã chính thức giới thiệu Honda Accord mới 2016.







Thừa hưởng những giá trị cốt lõi của Honda Accord thế hệ thứ 9 với trái tim là động cơ được áp dụng công nghệ Earth Dreams Technology, ý tưởng phát triển tổng thể của Honda Accord 2016 là hướng tới thiết lập chuẩn mực mới trong phân khúc sedan hạng trung với sự nâng tầm của các yếu tố: “Thể thao hiện đại – Hứng khởi khi sử dụng”.







Về ngoại thất, Accord 2016 nhìn thể thao, tinh tế và phong cách trẻ trung hơn. Thiết kế mới hoàn toàn của hàng loạt các chi tiết tổng hòa tạo lên một diện mạo mới mẻ và đầy ấn tượng, bao gồm: Đầu và đuôi xe được thiết kế với những đường nét sắc cạnh, làm nổi bật phong cách thể thao, năng động. Phần mặt trước với thanh crôm kéo dài, liền mạch với cụm đèn trước tạo nên hình ảnh mạnh mẽ đầy tinh tế, mà vẫn sang trọng.







Bên cạnh đó, cụm đèn trước và sau dạng LED được thiết kế sắc sảo tạo điểm nhấn hiện đại không thể trộn lẫn của Honda Accord. La zăng với thiết kế thể thao. Cửa sổ trời tạo hình ảnh sang trọng, vừa tăng tính tiện nghi cho hành khách trên xe, đem lại không gian thoáng mát và tận hưởng thiên nhiên trong lành trong những chuyến du lịch hoặc trên những cung đường có thời tiết đẹp.

Về tiện ích và an toàn, Accord trang bị màn hình cảm ứng 7 inch cao cấp hiện đại, kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh (ứng dụng hệ điều hành iOS 7.1 hoặc Android 5.0 trở lên) cho phép người lái nghe nhạc, gọi điện thoại, sử dụng bản đồ… mà không cần thao tác trên điện thoại, hay sử dụng hệ thống dẫn đường Sygic qua kết nối HDMI… Cạnh đó, túi khí rèm mang lại cảm giác an toàn tối đa cho hành khách.







Trong trường hợp phanh đột ngột, hệ thống sẽ phát hiện và nhấp nháy đèn phanh với tần số cao để cảnh báo cho phương tiện phía sau biết tình huống khẩn cấp phía trước để kịp thời xử lý.

Với sự thay đổi lớn về thiết kế ngoại thất và bổ sung thêm các tiện ích hữu dụng và an toàn cho không gian nội thất, Honda Accord 2016 nhấn mạnh hơn nữa “Niềm vui cầm lái” và đem lại “Đam mê hứng khởi” bất tận cho chủ sở hữu. Ngoài những thay đổi đột phá, Honda Accord 2016 vẫn thừa hưởng những tính năng thông minh của Honda Accord thế hệ 9, đó là: khả năng vận hành vượt trội và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tối ưu; động cơ 2.4L i-VTEC của Accord áp dụng cấu trúc mới với trọng lượng giảm, tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong khi vẫn duy trì khả năng vận hành mạnh mẽ và êm ái; hệ thống hỗ trợ lái xe tiết kiệm nhiên liệu ECO Assist; lẫy chuyển số thể thao và chế độ kiểm soát hành trình (Cruise control) được tích hơp trên vô lăng; rèm che nắng kính hậu chỉnh điện đi cùng với rèm che nắng cửa sau…; nút bấm khởi động và chìa khóa thông minh thuận tiện giúp khóa hoặc mở cửa xe mà không cần chạm vào chìa khóa hay ấn nút khởi động hoặc ngừng động cơ mà không cần tra chìa khóa vào ổ; cửa gió điều hòa hàng ghế sau…







Đặc biệt, Honda Accord thế hệ 9 sở hữu các tính năng an toàn chủ động và thụ động, mang lại sự tự tin và an tâm tuyệt đối cho chủ sở hữu nhờ camera lùi hiển thị ba góc quay, đèn chủ động khi rẽ hay vảm biến va chạm góc phía trước và cảm biến lùi; trang bị thêm dải đèn LED chạy ban ngày cùng hệ thống túi khí trước dành cho người lái và người kế bên, hệ thống túi khí bên hông định vị vị trí người ngồi. Tiếp đến là hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) với hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD); hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA); hệ thống cân bằng điện tử (VSA) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA).

Có thể nói, Honda Accord 2016 đã được chăm chút tỉ mỉ hơn, qua đó nhằm mang lại những hứng khởi bất tận trên các hành trình chinh phục cung đường cho bạn, đối tác hay gia đình.

Honda Accord 2016 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan sẽ được cung cấp tại Việt Nam qua hệ thống Đại lý Ô tô Honda trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 24/5/2016 với sáu màu sắc: đỏ lịch lãm, xanh dương cá tính, đen ánh độc tôn, xám phong cách, ghi bạc thời trang và trắng ngọc quý phái. Accord 2016 có mức giá bán lẻ 1,47 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).