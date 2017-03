Hung thần xe tải lộng hành

Hàng trăm chiếc xe tải của các doanh nghiệp gắn “lô gô” Ánh Ngọc, Trần Quốc Phong… chở đất cho dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nối đuôi nhau chạy bạt mạng tại khu vực quốc lộ 14G, 14B huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đang gây bức xúc cho người dân nơi đây. Xe tải cứ lao vút đi làm rơi vãi đất đá khắp nơi, bụi đất mù trời mặc cho người dân kêu than.

Ổ gà, ổ voi “bẫy” người dân

Hàng trăm hộ dân nằm trên đường ADB5 (đường liền xã Hòa Phong - Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) phản ánh xe tải chạy không chỉ gây ô nhiễm, mất an toàn mà còn làm hư hại đường sá nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện dày đặc ổ voi, ổ gà, trở thành những “cái bẫy” người đi đường.

Ông Nguyễn Hồng Cự (thôn La Bông, xã Hòa Tiến) nói: “Ngày nào xe tải cũng chạy, không những chạy nhanh mà còn bóp còi inh ỏi. Đường thôn hẹp, xe chạy ẩu làm người dân khiếp đảm”.

Theo ông Cự, hầu hết các xe tải chở đất đá này đều quá tải nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý. Đất đá rơi vãi khắp nơi làm bụi bay mù mịt. Nhà dân ven đường không dám mở cửa, trẻ em không dám ra đường.

Chị Hương (một chủ cửa hàng tạp hóa trên QL 14G) than trời: “Tôi mở quán nhưng không bán được nhiều vì bụi quá. Thậm chí chỉ dám mở cửa he hé cho có tí không khí mà thở thôi. Bụi bay đầy nhà, ô nhiễm vô cùng. Tết nhất lại đến nơi mà xe cứ chạy ầm ầm, mất an toàn kiểu này thì còn gì là tết nữa”.

Chị Hương cho biết nhiều lúc bực bội, người dân đã đem chướng ngại vật ra cản đường, không cho xe chạy. Lúc đó các chủ xe mới chịu thuê xe phun nước. Tuy nhiên, chuyện này diễn ra chỉ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy. “Nghe đâu xe tải chở đất đá này chủ yếu để san lấp mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Làm dự án gì cũng phải nghĩ đến dân chứ cứ kiểu này thì dân chỉ có chết” - chị Hương xót xa nói.



Xe quá tải chạy bạt mạng, bụi bay mù mịt khiến người dân bức xúc. Ảnh: NS

Nhiều chiêu né phạt

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tuyến QL 14G là điểm nóng về tình trạng xe quá tải và gây ô nhiễm. Những ngày cận tết, xe chạy càng ẩu để cướp chuyến. Bụi bay mù mịt, cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông. Người dân phải nhắm mắt, bịt mũi khi chạy cạnh xe chở đất đá quá tải nên vô cùng nguy hiểm.

Ông Tán Kim Thủy, Phó Trưởng Công an huyện Hòa Vang, thông tin ngay từ tháng 9-2015, địa phương đã thành lập các tổ liên ngành gồm lực lượng công an, ngành tài nguyên môi trường, Cục Đường bộ 3, Thanh tra Sở GTVT để xử lý những xe chở đất đá quá tải và chạy ẩu. Trong đó lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp chạy quá tốc độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm, sử dụng nhiều chiêu trò để qua mặt cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý vi phạm để ngăn chặn tình trạng này.

Ông Nguyễn Ái, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, cho hay: “Người dân có gửi đơn đến xã để yêu cầu xử lý tình trạng này vì họ quá bức xúc. Chúng tôi đã làm tờ trình gửi cho các cấp, ngành có liên quan. Nhưng do dự án vẫn chưa hoàn thành nên việc xử lý còn hạn chế. Mới đây, bên đơn vị thi công cũng đã hứa sẽ trả đường cho người dân ăn tết trước ngày 20 tháng Chạp (tức ngày 29-1 dương lịch).