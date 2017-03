ISUZU mu-X: Kẻ liều mình trước cuộc chiến SUV

Cuối tuần qua, tại GEM Center, TP.HCM, Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam (IVC) đã ra mắt chiếc xe ISUZU mu-X. Chiếc SUV gia nhập thị trường Việt gồm hai phiên bản: 2.5L số sàn (2WD) và 3.0L số tự động (2WD) với năm sắc: trắng ngọc trai, bạc titan, nâu đồng, xám thiên thạch và đen sapphire.









Điều bất ngờ đầu tiên là mặc dù là dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhưng mu-X có mức giá thấp hơn các đối thủ cùng phân khúc: 899 triệu đồng cho phiên bản 2.5L số sàn và từ 960 triệu cho phiên bản 3.0L số tự động. Càng đặc biệt hơn khi ISUZU mu-X trở thành chiếc xe có mức bảo hành cao nhất dành cho SUV tại Việt Nam hiện nay: 5 năm hoặc 200.000 km.

Ngay khi vừa xuất hiện, mu-X gây ấn tượng mạnh với kiểu dáng Wedge-Shape sắc cạnh, nam tính, nội thất xe được thiết kế theo phong cách Universal sang trọng, rộng rãi, tiện nghi cao cấp. mu-X sở hữu tính năng Start-Stop-Button cùng hàng loạt tính năng hiện đại hỗ trợ điều khiển hành trình và cung cấp trải nghiệm giải trí công nghệ cao, hứa hẹn đáp ứng thị hiếu cả giới doanh nhân hay gia đình.



Chiến binh mu-X mang mã gien thương mại nổi tiếng của ISUZU

Điểm khác biệt của mu-X là xe được thừa hưởng khung gầm xe bán tải và động cơ ISUZU TD VGS Turbo nổi tiếng về độ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu của ISUZU vốn có kinh nghiệm 100 năm trong lĩnh vực lắp ráp và phân phối các sản phẩm xe thương mại. Chiếc xe cũng sở hữu Linear Suspension System với hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép và hệ thống treo sau dùng liên kết 5 thanh, giúp xe vận hành êm ái, ổn định. Trong cùng phân khúc và mức giá, ISUZU mu-X là chiếc SUV đầu tiên được trang bị gần như hoàn chỉnh các hệ thống an toàn hàng đầu như: ABS, EBD, BA, TCS, ESC, HSA.



Đại diện ISUZU, ông Ichiro Mutaro, Kỹ sư trưởng phụ trách dòng xe LCV của ISUZU Motors Nhật Bản chia sẻ triết lý công nghệ SEE được truyền thừa vào mu-X: ““S” là viết tắt của “Safety” - an toàn cho khách hàng và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn tiên tiến nhất; “E” đại diện cho “Economy” - tối ưu hóa hiệu suất sử dụng nhiên liệu; Và “E” đại diện cho “Environment” - phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Chúng tôi gần như đã đưa những tinh hoa nhất của dòng xe thương mại ISUZU, như: sự bền bỉ, độ tin cậy và sự an toàn đích thực để tích hợp vào ISUZU mu-X”. Trước đó, ISUZU mu-X đã tạo được tiếng vang với nhiều giải thưởng lớn cả về thiết kế lẫn vận hành tại các thị trường Philippines, Úc, Thái Lan.

Như vậy, với cuộc chiến đang cạnh tranh gay gắt như hiện nay ở dòng xe SUV, như: Toyota Fortuner, Kia Sorento, Madaz CX9, Ford Everrest… thì sự xuất hiện mã gien thương mại ISUZU mu-X sẽ mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn.