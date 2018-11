Khách hàng chỉ ngắm xe VinFast là 'xuống tiền'

Sau 3 ngày hiện diện tại TP.HCM, xe VinFast đã chính thức vượt qua “tâm bão” cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong ngày đầu tiên bắt đầu sự kiện mở bán của hãng này, rất đông khách hàng và người dân không ngại mưa bão đã đến ngắm xe và đặt mua.





Những khách hàng đầu tiên sở hữu xe máy điện thông minh Klara bất ngờ trước khả năng chiếc xe vận hành mượt mà ngay trong cơn mưa nặng hạt.





Khách tham quan ngoài việc bị chinh phục bởi thiết kế tinh tế, đẳng cấp của các mẫu xe còn hết sức hào hứng với chính sách ưu đãi hấp dẫn về giá bán trong những ngày diễn ra triển lãm. Theo đó, tất cả các sản phẩm xe VinFast trong giai đoạn đầu đều được bán với giá ưu đãi giảm tới hàng chục phần trăm so với giá công bố, sau đó mới trở về mức giá “3 Không” (không chi phí khấu hao, không chi phí tài chính vào giá thành sản phẩm và không lấy lãi).

Lần đầu tiên, thị trường chứng kiến một sự kiện ra mắt ô tô mà khách hàng chỉ cần đến ngắm xe là quyết định đặt cọc ngay lập tức.





Ông Nguyễn Quốc Bình (Admin diễn đàn OFFB) nhận định với riêng thị trường phía Nam, người tiêu dùng rất thực tế. Xe VinFast giá tốt, chất lượng Đức nên hút hàng là điều đương nhiên.



Khu vực làm thủ tục đặt cọc xe ô tô VinFast đông kín khách hàng

Anh V.T.P (Q. Gò Vấp) không giấu được niềm vui khi cầm trên tay bộ hợp đồng mua xe VinFast LUX SA 2.0 “nóng hổi” vừa hoàn thiện. Sau khi tận mắt ngắm xe ngoài đời thực, anh P. đã ngay lập tức làm thủ tục đặt cọc để đặt hàng chiếc ô tô VinFast 7 chỗ làm quà sinh nhật cho vợ. “Xe VinFast có chất lượng và tiêu chuẩn của BMW nhưng giá bán rất… Việt Nam” – Anh P. cho biết.





“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn cũng nhanh chóng trở thành một trong những chủ nhân đầu tiên của xe VinFast Lux SA 2.0 phiên bản màu đỏ.





Theo chuyên gia Lê Vương Thịnh (Diễn đàn Otosaigon), các mẫu ô tô của VinFast có những điểm vượt trội so với các đối thủ hiện có tại Việt Nam. “Việc hợp tác với những ‘ông lớn’ trong ngành công nghiệp ô tô thế giới đã “thổi hồn” vào các mẫu xe của VinFast”.

Đặc biệt yêu thích mẫu xe sedan VinFast Lux A 2.0, ông Thịnh cho rằng đây là mẫu xe hạng sang rất “đáng đồng tiền bát gạo” bởi ở mức giá dưới 1 tỷ theo chính sách “3 Không” kèm ưu đãi của VinFast thì Lux A2.0 gần như không có đối thủ.





Trong khi đó, chiếc VinFast Lux SA 2.0 sử dụng khung gầm phát triển từ nền tảng BMW X5 (giá lên tới hơn 3 tỷ đồng), thiết kế mạnh mẽ, phong cách… nên được rất nhiều gia đình như anh P. lựa chọn cho nhu cầu sử dụng lâu dài.





VinFast Fadil cũng có nhiều lợi thế hơn so với các đối thủ trong phân khúc xe cỡ nhỏ. Mẫu xe này có nhiều nâng cấp so với các dòng xe cùng phân khúc như động cơ 1.4L, vượt trội so với động cơ 1.0L và 1.2L của dòng xe phân khúc hạng A trên thị trường, được trang bị 6 túi khí ở phiên bản tùy chọn, phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (ESC), chức năng chống trượt (TCS), chống lật (ROM), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)… Sự năng động và kiểu dáng thể thao việt dã, đa dụng của VinFast Fadil là ưu thế lớn thuyết phục khách hàng trẻ.





Đặc biệt ấn tượng trong những ngày qua đó chính là hình ảnh “lội nước” an toàn của xe máy điện thông minh Klara. Sự phù hợp với nhu cầu giao thông nội đô của Klara tại các thành phố lớn đã được những khách hàng tại TP.HCM thực nghiệm ngay sau cơn bão số 9. Di chuyển trong mưa an toàn, vượt qua những quãng đường ngập nước một cách trơn tru… VinFast Klara khiến rất đông khách hàng phải thốt lên “phải sở hữu ngay một chiếc”.





Trong ngày triển lãm xe cuối cùng tại TP.HCM, các khách hàng TP.HCM tranh thủ thời gian để đến Trung tâm thương mại Vincom Center Landmark 81 chiêm ngưỡng xe hơi “thương hiệu Việt”, chạy thử xe máy và đặt mua các sản phẩm VinFast với mức ưu đãi kép. Triển lãm kéo dài đến 22 giờ ngày 28/11/2018.