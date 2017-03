Làm gì khi ô tô đột ngột tăng tốc?

Hãy tưởng tượng một viễn cảnh không lấy gì làm tươi sáng: bạn đang lái xe như mọi ngày, nhưng đột ngột chiếc xe vọt lên ngoài ý muốn của bạn, như thể có một bàn chân vô hình đang nhấn vào bàn đạp ga vậy. Trường hợp này có thể bất ngờ xảy ra do chiếc xe của bạn gặp trục trặc, hoặc do lỗi của nhà sản xuất tương tự như scandal chân ga đình đám của Toyota hồi năm 2010.

Ngoài ra, một nguyên nhân phổ biến khác gây nên hiện tượng mất kiểm soát tốc độ còn nằm ở chính người ngồi sau tay lái. Một số người khi chuyển từ xe số sàn sang số tự động thường đặt chân trái vào bàn đạp phanh và chân phải vào bàn đạp ga, dẫn tới việc nhầm chân trong các tình huống bất ngờ, gây ra những tai nạn "xe điên" đầy thương tâm.

Đối với tất cả các trường hợp nêu trên, chỉ cần bạn bình tĩnh và thực hiện 3 bước sau, bạn sẽ dễ dàng thoát khỏi tình huống khẩn cấp một cách an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác!

1: Đạp phanh mạnh.

Việc đầu tiên - và ngay lập tức - bạn cần làm khi xe đột ngột tăng tốc đó là nhấn phanh thật mạnh. Lưu ý đừng nhấp nhả hoặc rà phanh, hãy dồn toàn lực bàn chân bạn và đạp-giữ một cú thật mạnh vào bàn đạp phanh. Việc rà phanh hoặc nhấp nhả liên tục sẽ khiến các má phanh bị nóng quá và làm việc không hiệu quả nữa. Do ga vẫn còn mạnh nên bạn sẽ cần một lực phanh lớn hơn nhiều so với bình thường để có thể giảm tốc. Nếu cảm thấy cần thiết, hãy dùng cả 2 chân để đạp phanh. Chiếc xe sẽ không dừng lại ngay lập tức, nhưng sớm hay muộn nó sẽ giảm được tốc, do lực phanh sẽ chiến thắng được lực động cơ.

2: Nhanh chóng chuyển số về N/cắt côn.

Bước tiếp theo bạn cần làm đó là ngăn động cơ truyền sức mạnh tới các bánh dẫn động. Ở trên xe số tự động, bạn cần phải nhanh chóng chuyển số về N "mo". Nếu như đúng là chân ga xe bạn bị kẹt, động cơ của xe sẽ đạt số vòng tua máy cực cao và phát ra những tiếng động đáng sợ. Đừng lo rằng động cơ sẽ hỏng, vì máy tính trên xe có hệ thống tự giới hạn động cơ khi số vòng tua máy đạt quá cao. Chuyển số về chế độ N sẽ khiến động cơ không thể truyền sức mạnh tới các bánh nhưng trợ lực lái và trợ lực phanh làm việc bình thường, giúp bạn có thể kiểm soát xe dễ dàng hơn.

Trong khi đó, đối với xe số sàn, mọi việc đơn giản hơn nhiều: bạn chỉ cần đạp côn và xe sẽ chạy chậm lại.

3: Tắt máy.

Về cơ bản, sau khi thực hiện 2 bước trên, bạn đã có thể kiểm soát được chiếc xe, tuy nhiên để đảm bảo an toàn một cách tối đa, hãy tắt máy. Một số mẫu xe hiện đại sẽ được trang bị nút khởi động, chẳng hạn như xe Lexus, và bạn phải giữ nút này trong 3 giây để tắt máy. Hãy lưu ý rằng do động cơ không còn làm việc nên trợ lực phanh cũng không hoạt động nữa, dẫn tới chân phanh nặng hơn bình thường. Để có thể bảo đảm an toàn tối đa, hãy đưa xe vào lề đường và gọi cứu hộ. Tuyệt đối không lái xe cho tới khi nguyên nhân gây kẹt ga được phát hiện và xử lý. Trong trường hợp bạn là nguyên nhân gây tăng tốc đột ngột (nhấn nhầm chân ga), hãy dừng lại bên đường, nghỉ ngơi một chút để lấy lại bình tĩnh và không mắc phải sai lầm trên một lần nữa.