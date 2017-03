Mắt mờ: Không cấp bằng lái!

Một số bệnh không được lái xe - Không cấp bằng lái hạng A1 cho người bị rối loạn tâm thần cấp, rối loạn tâm thần mạn tính không điều khiển được hành vi, liệt vận động từ hai chi trở lên, cụt hoặc mất chức năng một bàn tay hoặc một bàn chân và một trong các tay chân còn lại không toàn vẹn... - Không cấp bằng lái hạng B1cho người bị rối loạn tâm thần cấp tính đã chữa khỏi nhưng chưa đủ sáu tháng, rối loạn tâm thần mạn tính không điều khiển được hành vi, động kinh còn cơn trong vòng 24 tháng gần nhất, liệt vận động từ hai chi trở lên, rối loạn cảm giác sâu, chóng mặt do các nguyên nhân bệnh lý, các bệnh gây khó thở mức độ II trở lên, cụt hoặc mất chức năng một bàn tay hoặc một bàn chân và một trong các tay chân còn lại không toàn vẹn... - Không cấp bằng lái các hạng A2, A3, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE cho người bị các loại bệnh đã nêu. Ngoài ra quy định còn loại những người bị rối loạn tâm thần cấp đã chữa khỏi nhưng chưa đủ 24 tháng, rối loạn tâm thần mạn tính, động kinh, liệt vận động một chi trở lên, chóng mặt do các nguyên nhân bệnh lý, bị vẹo cột sống quá mức… (Trích Thông tư liên tịch 24/2015 của Bộ Y tế và Bộ GTVT)