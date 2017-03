Mới: Sửa đổi quy định về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ảnh minh họa Theo đó, thông tư mới nêu rõ: người chưa đủ tuổi vẫn được học trước để nâng hạng Giấy phép lái xe ô tô; tuy nhiên chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định. Theo đó, thông tư mới nêu rõ: người chưa đủ tuổi vẫn được học trước để nâng hạng Giấy phép lái xe ô tô; tuy nhiên chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.

Cũng theo thông tư 30, nội dung khác được sửa đổi là quy định về điều kiện thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn để nâng hạng Giấy phép lái xe. Theo đó, để nâng hạng Giấy phép lái xe C, D, E lên FC, người học phải có thời gian hành nghề từ 1 năm và có từ 50.000 km lái xe an toàn trở lên. Thời gian đào tạo với trường hợp nâng hạng Giấy phép lái xe hạng C, D, E lên FC là 272 giờ, trong đó, có 48 giờ lý thuyết và 224 giờ thực hành lái xe. Với các trường hợp còn lại vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Về đầu tư xe cơ giới dùng để sát hạch lái xe, Thông tư 30 quy định, xe sát hạch phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ còn giá trị sử dụng và Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự hiệu lực; đối với xe sát hạch lái xe trong hình dạng FC, có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn và số lượng phù hợp với nhu cầu sát hạch.