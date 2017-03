Những chú ý khi lái xe đường dài ban đêm

Có nhiều lý do để bạn lựa chọn việc khởi hành một chuyến đi dài vào ban đêm hay tờ mờ sáng. Những lý do thường là để tránh kẹt xe, đường vắng, trời mát và tránh CSGT... Tuy nhiên việc đi xe vào ban đêm sẽ tiềm ẩn những hiểm họa lớn hơn rất nhiều so với đi ban ngày do tầm nhìn hạn chế, sự mất tập trung khi lái xe...