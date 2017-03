Phạt vi phạm giao thông cao, dân bỏ xe

Không ít địa phương có “xe vua” Ngày 2-10, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác trật tự an toàn giao thông chín tháng đầu năm 2015, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết trong các tháng đầu năm, số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ. Tuy vậy, trong chín tháng đầu năm 2015, cả nước có gần 16.460 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 6.500 người, bị thương 14.930 người. Cũng theo ông Thăng, ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM đã được cải thiện, đặc biệt không có ùn tắc nghiêm trọng. Nhưng do lượng xe đông đúc nên ùn ứ kéo dài vẫn diễn ra tại các tuyến đường. Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng tai nạn giao thông đã giảm ba tiêu chí nhưng tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt lại tăng cao. Ngoài ra, tình trạng xe quá tải vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại các vùng có nhiều mỏ vật liệu. Từ đó, nhiều đại biểu đề nghị lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và xử nghiêm các vi phạm. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, việc kiểm soát xe quá tải ở một số địa phương vẫn lơ là, đặc biệt còn tình trạng một số lực lượng chức năng thiếu trách nhiệm, tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ. Hiện tượng “xe vua” không chỉ xảy ra ở một số địa phương như lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá trong thời gian qua mà xảy ra ở không ít địa phương trên cả nước. Thực tế hiện nay vẫn còn đâu đấy chuyện bảo kê, bao che cho hoạt động xe quá tải. Để giải quyết tình trạng trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm khắc “xe vua”. “Bộ Công an mở chiến dịch kiểm tra “xe vua”, “xe logo”, xe biển số 80B giả từ đó xác định rõ liên quan đến người nào, cơ quan nào thì xử lý nghiêm, không có “vùng cấm”. Tại hội nghị này, chúng ta tuyên chiến rõ ràng để không còn “xe vua”” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. VIẾT LONG Trong chín tháng đầu năm 2015, công an cả nước đã phạt khoảng 3 triệu trường hợp vi phạm giao thông đường bộ với tổng số tiền phạt gần 2.013 tỉ đồng. Cơ quan chức năng cũng tạm giữ 29.560 ô tô, 377.420 xe máy và tước 260.884 giấy phép lái xe.