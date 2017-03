Phụ nữ bị chấn thương nhiều hơn nam giới do dây an toàn

Khi Mỹ đang ngày càng tiến bộ trong việc bình đẳng giới từ việc làm đến quyền dân chủ thì dường như điều đó không giúp cho việc làm giảm bớt sự khác biệt trong nguy cơ thương vong trong vụ tai nạn giao thông.

Theo một báo cáo của tạp chí American Journal thông qua ABC News, những lái xe là nữ thường có nguy cơ bị thương nặng và tử vong cao hơn trong các vụ tai nạn giao thông so với nam giới mà trong đó yếu tố dây an toàn là một trong những nguyên nhân.

Đôi khi bạn thậm chí không nhận ra hoặc lường tới nguyên nhân này. Thông thường, những chiếc xe hơi hiện đại khi được thiết kế dây an toàn thường được lấy tiêu chuẩn nhằm bảo vệ lái xe là nam giới. Nguyên nhân này là do khả năng tham gia vào các vụ tai nạn của nam giới cao hơn nữ giới. Chính điều đó dẫn đến việc các hãng sản xuất khi thiết kế các thiết bị an toàn đều lấy chuẩn từ nam giới.

Tuy nhiên, thời gian đã thay đổi mọi thứ, phụ nữ đã góp mặt nhiều hơn trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo một thống kê cho thấy có 47% phụ nữ bị chấn thương trong tai nạn giao thông khi mang dây an toàn.

Tuy vậy, nếu bạn là nữ giới và muốn tự tay lái chiếc xe của mình thì không nên quá bất an. Bởi vì, số liệu trên không hoàn toàn chính xác ở thời điểm này. Đây là kết quả nghiên cứu được thực hiện bằng cách phân tích các vụ tai nạn xảy ra trong khoảng thời gian 10 năm từ năm 1998 đến năm 2008 với độ tuổi trung bình của xe trong 6 năm.

Theo ông Clarence Ditlow của trung tâm An toàn tự động cho biết: "Nghiên cứu đó sẽ có giá trị hơn rất nhiều nếu nó được giới hạn đến năm 2000 và với các mẫu xe để đảm bảo rằng tất cả các xe đều được trang bị túi khí thân thiện với phụ nữ. Nhiều mẫu xe của năm 2012 đều được trang bị tính năng này trong khi một trong số những chiếc xe nghiên cứu lại có tuổi gần 20 năm".

Bên cạnh đó, ông Ditlow cũng đặt câu hỏi về tính khả thi của nghiên cứu do một thực tế rằng ngày nay sản xuất ô tô đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc trang bị dây an toàn và các phương tiện an toàn tổng thể cho cả phụ nữ và trẻ em.



Ngày nay, các mẫu xe hiện đại đã được trang bị các thiết bị an toàn với phụ nữ với thiết kế dành riêng cho họ.

Theo Leftlanenews, Trí Thức Trẻ