Quỹ Toyota VN tặng xe Hilux cho 3 tỉnh miền núi

Chương trình diễn ra tại Khu di tích Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với sự tham gia của các lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban ATGT của ba tỉnh được trao tặng xe, đại diện Tổng cục Đường bộ, Vụ Vận tải (Bộ GTVT)…





Ông Yoshihisa Maruta - Chủ tịch Quỹ Toyota Việt Nam, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam phát biểu tại lễ trao tặng xe Hilux

Trước thực trạng giao thông ngày càng phức tạp, từ cuối năm 2014, TVF và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã hợp tác với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công An thực hiện “Chương trình đào tạo lái xe an toàn Toyota”, dưới sự hỗ trợ trực tiếp của Tập đoàn ô tô Toyota Nhật Bản (TMC), nhằm đào tạo và phát triển một đội ngũ giảng viên lái xe an toàn nòng cốt, có khả năng phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng và xây dựng ý thức về lái xe an toàn đối với đội ngũ cảnh sát giao thông tại Việt Nam.



Đặc biệt, theo định hướng của Chính phủ về tăng cường cải thiện tình hình ATGT và giảm thiểu tai nạn giao thông tại Việt Nam, năm 2015, TVF đã phối hợp với Ủy ban ATGT QG triển khai Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2015-2018 hướng tới nhiều đối tượng trong cộng đồng. Cụ thể, đầu năm 2016, chiến dịch tuyên truyền các thông điệp về ATGT đã được thực hiện nhằm kêu gọi tất cả người điểu khiển ô tô tại Việt Nam tạo dựng thói quen, như: “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Không lái xe khi đã uống rượu/bia” và “Thắt dây an toàn khi lái xe”.



Đại diện TVF trao tặng xe cho các tỉnh

Chính vì vậy, TVF lại tiếp tục kết hợp với Ủy ban ATGT QG bắt đầu triển khai chương trình “Trao tặng xe Toyota Hilux” với mục đích hỗ trợ phương tiện tuần tra giao thông nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giao thông, đóng góp tích cực trong việc cải thiện tình hình an toàn giao thông trên các tuyến đường huyết mạch cũng như góp phần giảm tai nạn giao thông tại ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Yên Bái, đây là những địa phương đầu tiên của chương trình này.





Ông Yoshihisa Maruta, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam, trao chìa khóa tượng cho đại diện các tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Yoshihisa Maruta - Chủ tịch Quỹ Toyota Việt Nam, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng những chiếc xe Toyota Hilux này sẽ giúp kiểm soát tốt hơn tình hình giao thông, góp phần cải thiện tình hình an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn và mang đến sự an toàn, bình yên cho người dân khu vực này và các khu vực lân cận”.