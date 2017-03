Rửa kính và hư hỏng thường gặp

Hệ thống rửa kính ảnh hưởng lớn tới tầm quan sát của lái xe trong điều kiện mưa gió, bụi bẩn nhưng trong thực tế không có nhiều chủ xe thực sự quan tâm tới nó

Thực tế cho thấy, chủ xe ít quan tâm tới hệ thống rửa kính nói chung và chổi gạt nói riêng nên hầu hết chúng đều đã quá hạn sử dụng. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp tới tầm nhìn của lái xe trong điều kiện mưa gió và bụi bẩn, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông.

Để giúp độc giả dễ hình dung, Autocar Vietnam sẽ chỉ rõ những hư hỏng thường gặp nhất và ảnh hưởng của từng chi tiết từ ngoài vào trong của hệ thống rửa kính: chổi gạt, cần gạt, thanh giằng, mắt phun, đường ống,…



Chổi gạt

Đây là chi tiết làm bằng cao su nên sau một thời gian sử dụng sẽ bị mòn, chai cứng, vỡ, biến dạng gây ra các hiện tượng như tạo ra các vết nước rất nhỏ sau khi cần gạt đi qua, gạt không sạch, vết gạt không liên tục hoặc phát ra tiếng kêu khó chịu.

Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất và kinh nghiệm sử dụng thì nên thay chổi gạt sau 6 tháng đến 1 năm sử dụng tùy thuộc vào điều kiện hoạt động của xe. Người sử dụng nên lựa chọn những loại chổi gạt chính hãng hoặc có thương hiệu chứ không nên ham rẻ mà thay thế những loại trôi nổi trên thị trường.

Bơm nước gặp trục trặc là một trong những nguyên nhân khiến nước không phun lên được

Đây là chi tiết để lắp chổi gạt. Nếu cần gạt bị cong sẽ làm chổi gạt không khít với kính nên việc gạt nước sẽ kém, tạo nên các vệt khá rõ khi cần gạt đi qua.

Ngoài ra, khớp nối ở đuôi cần gạt bị mòn không giữ chặt được cần gạt sẽ gây nên hiện tượng rơ, lắc và không về đúng vị trí ban đầu.



Bộ thanh giằng

Nhiều trường hợp lái xe thấy tiếng kêu phát ra từ hệ thống gạt mưa nên nghĩ ngay tới việc thay chổi gạt, nhưng nguyên nhân thực ra lại nằm ở bộ thanh giằng. Tất cả các bạc được sử dụng ở các khớp nối trên bộ thanh giằng được làm bằng nhựa nên tuổi thọ là không cao, trong quá trình sử dụng sẽ nhanh mòn dẫn tới hiện tượng rơ lắc và phát ra tiếng kêu khi làm việc.



Không có nước phun ra

Khi gặp hiện tượng này, điều đầu tiên người sử dụng có thể nghĩ tới là hết nước rửa kính (đèn trên bảng táp-lô sáng). Việc sử dụng nước rửa kính đúng chủng loại nên được ưu tiên hàng đầu bởi nó đảm bảo được cả 3 yếu tố: tẩy sạch, không làm ố kính, không gây biến đổi đặc tính của chổi gạt. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, nhiều người đã sử dụng nước thường pha với dầu rửa bát với tỷ lệ nhỏ cho kết quả là chổi gạt gạt rất sạch và trơn, không làm tắc mắt phun, giá rẻ và dễ kiếm.

Mắt phun có thể bị tắc nếu thường xuyên sử dụng nước rửa kính không đúng tiêu chuẩn

Trong thực tế, đôi khi việc sử dụng dung dịch nước rửa kính đúng vẫn gây ra tắc mắt phun nhưng hầu hết là do sử dụng sai chủng loại và chất lượng nước rửa kính và bụi bẩn. Đường ống dẫn nước rửa kính cũng là chi tiết cần kiểm tra. Nhiều trường hợp ống cao su này bị đứt do chuột cắn, nứt vỡ do lão hóa.

Khi bật chế độ rửa kính, nếu cần gạt quay trước khi nước được phun lên thì chứng tỏ bơm nước có vấn đề hoặc đường ống bị rò rỉ ở đâu đó làm mất áp lực nước. Việc chổi gạt phải gạt khô sẽ rất nhanh mòn, có thể làm xước mặt kính nếu có nhiều cát, bụi.

Ngoài ra, hệ thống rửa kính còn có thể gặp các hư hỏng như cháy bơm nước, hỏng mô-tơ, hỏng công tắc điện,… nhưng đó đều là những hư hỏng rất ít xảy ra.

Theo Hải Dương/Autocar

