Sẽ áp dụng một số bài học của Nhật Bản trong đào tạo lái xe

Ngày 11-3, Cục CSGT Bộ Công an, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã tổ chức lễ tốt nghiệp chương trình đào tạo lái xe an toàn Toyota.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành cho biết tai nạn giao thông xảy ra hiện nay do nhiều nguyên nhân nhưng yếu tố con người đóng vai trò quan trọng. Vì vậy việc nắm vững kiến thức, thực hành thuần thục các kỹ năng cơ bản, kỹ năng nâng cao cũng như phương pháp xử lý các tình huống khẩn cấp, phù hợp với địa hình... sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình điều khiển phương tiện.



Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành trao bằng chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: VIẾT LONG

"Qua chứng kiến những học viên tốt nghiệp trình diễn, chúng ta thấy chương trình đào tạo lái xe của Nhật Bản rất tiến bộ. Phương tiện của Nhật Bản hiện đại, ý thức chương trình đào tạo của Nhật Bản rất nghiêm túc, kỷ luật kỷ cương rất cao. Đặc biệt khi thi có nhiều bài thi sát với thực trạng đang diễn ra trên đường với mật độ dân số đông như Việt Nam để xử lý là rất để học hỏi. Tuy nhiên, để áp dụng các chương trình trên vào các cơ sở đào tạo lái xe cần phải nghiên cứu thêm nhằm lựa chọn những bài học phù hợp để áp dụng vào điều kiện của Việt Nam. Nhưng để học viên lái xe an toàn thì các cơ sở đào tạo ở Việt Nam trước mắt cần nghiêm túc trong thi, sát hạch..." - ông Thành nói.



Học viên trình diễn lái xe qua những khúc cua hẹp với tốc độ cao. Ảnh: VIẾT LONG

Ông Nobuyori Kodaira, Phó Chủ tịch cấp cao TMV, mong muốn chương trình lái xe an toàn sẽ được nhân rộng trong xã hội. Bên cạnh đó, các học viên được phía Nhật Bản giảng dạy sẽ đóng góp thêm những ý kiến để hoàn thiện chương trình được tốt hơn, đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với tình hình giao thông Việt Nam.



Học viên lái xe 120 km/giờ nhưng chỉ cần đạp phanh và đánh tay lái xe liền dừng lại. Ảnh: VIẾT LONG

Được biết chương trình đào tạo lái xe an toàn Toyota được triển khai từ tháng 8-2014 đến 10-2015, dành cho tám giảng viên nòng cốt dưới sự giảng dạy trực tiếp của ông Toshio Kanno (Nhật Bản).