Thực hư thiết bị tiết kiệm đến 30% nhiên liệu cho xe

Tác dụng 4 trong 1?

Trên thị trường phụ kiện xe hơi hiện nay, đang "hot" thiết bị được cho là có tác dụng tiết kiệm nhiên liệu động cơ đốt trong, giảm khói thải. Mẫu sản phẩm là ống nhỏ hình trụ và giới thiệu: "Nhằm tiết kiệm nhiên liệu trong các động cơ đốt trong, giảm ô nhiễm môi trường và tăng công suất máy, thiết bị này được lắp đặt bổ sung trong co gió gần bộ chế hòa khí (carburetor) và buồng đốt, gọi tắt là thiết bị iE".

Thiết bị iE này làm từ một hợp kim đặc biệt, dạng hình trụ có cánh quạt được tạo bên trong và được lắp vào co gió. Cánh quạt giúp làm tăng áp lực của không khí và hướng gió theo kiểu xoáy lốc. Khi không khí di chuyển qua thiết bị iE tạo xoáy lốc hình phễu hướng tâm qua bộ chế hoà khí vào buồng nổ động cơ lúc động cơ làm việc. Nhờ đó, nhiên liệu được sử dụng tiết kiệm tối đa, hiệu suất động cơ tăng lên, giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường. Cách lắp đặt đơn giản là nối sản phẩm với ống nhiên liệu và bộ lọc khí của xe. Thiết bị có thể được lắp cho tất cả các loại động cơ (xăng, diesel) xe ô tô, xe máy, tàu thuyền.

Qua thử nghiệm với các dòng xe ô tô, trung bình tiết kiệm nhiên liệu (10 - 30%) do hỗn hợp xăng, khí được đốt hoàn toàn trong và ngoài xi lanh. Trong đó, xe ô tô sử dụng động cơ diesel khi sử dụng thiết bị trên đã tiết kiệm được 3,4km/lít, khoảng 33,66%, Camry (diesel) tiết kiệm nhiên liệu 5,8%, Nissan Elgrand tiết kiệm nhiên liệu 29,4%... Tăng công suất máy từ 10 - 30%. Ngoài ra, giảm khói thải 90%, khắc phục xe thải khói đen do lượng khí và xăng dư còn lại thải ra ngoài không nhiều vì được đốt cháy gần như hoàn toàn, tăng tuổi thọ động cơ do dễ cháy nổ, động cơ được hoạt động đều đặn, liên tục...

Gây tốn nhiên liệu, ảnh hưởng động cơ xe

PGS.TS Nguyễn Hữu Hường, nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật Giao thông, trường Đại học Bách khoa TPHCM khẳng định: Không thể lắp thiết bị này cho tất cả các loại động cơ được, cần phải thử nghiệm kỹ lưỡng với dòng xe chạy xăng. Theo cơ chế hoạt động trên, thiết bị có vai trò như một turbo charge (bộ tăng áp) hoặc super charge, phải dùng năng lượng để đảm bảo cho thiết bị hoạt động với tốc độ cao thì mới tăng áp suất khí nạp vào động cơ được. Nếu không đảm bảo điều này thì tác dụng thiết bị sẽ ngược lại, làm cho công suất động cơ giảm, tiêu hao nhiên liệu và đương nhiên khí độc hại cũng tăng theo. Đối với động cơ máy dầu đời mới, việc lắp thêm thiết bị này là không cần thiết vì đã có turbo charge, nếu lắp iE chỉ cản khí nạp chứ không có hiệu quả.

Cùng quan điểm trên, ThS Nguyễn Đình Hùng, Bộ môn Ô tô - Máy kéo, Khoa Kỹ thuật Giao thông, trường Đại học Bách khoa TPHCM cho rằng, lý thuyết đã chứng minh khi một động cơ nghiên cứu đúng thì turbo charge của nó giúp tăng công suất từ 15 - 40% nhưng phải kết hợp nhiều yếu tố. Nếu tăng công suất động cơ theo phương pháp dùng thiết bị iE, áp dụng với máy xăng thì xảy ra trường hợp lúc này mật độ không khí tăng lên khi nạp, với tốc độ supap đóng mở liên tục tạo ra hiện tượng dao động sóng làm nhiệt độ tăng lên, hiệu quả nạp sẽ kém đi, lúc đó phải dùng một turbo charge đi kèm với bộ làm mát (intercooler) để làm giảm nhiệt xuống.

Một trường hợp xảy ra khi lắp thiết bị này vào động cơ là cánh quạt mà quay tốc độ lớn thì tăng thêm khí nạp, còn quay chậm sẽ cản lại làm tốn nhiên liệu. Lúc này động cơ thiếu khí và công suất tụt giảm, hao nhiên liệu. Mặt khác, nếu cho rằng việc gắn thiết bị trên vào sẽ giảm khí thải khói đen cho xe là không đúng. Xe thải khói đen có nhiều nguyên nhân: Do kim phun không đúng áp, bẩn, bơm béc chưa đủ, đến thời gian bảo trì hệ thống máy nhưng chưa làm... Nếu bảo đảm được các quy trình bảo trì động cơ đúng thì không xảy ra hiện tượng này.