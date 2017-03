Toyota phải bồi thường 1,2 tỷ USD do lỗi "tăng tốc"

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhà sản xuất ôtô Nhật Bản thừa nhận đã lừa dối cơ quan quản lý và công chúng về các vấn đề an toàn với các dòng xe hơi của mình trong năm 2009 và 2010 .



"Thay vì ngay lập tức tiết lộ và điều chỉnh các vấn đề về an toàn mà họ đã phát hiện được, Toyota đã đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm cho người tiêu dùng và báo cáo các số liệu không chính xác với các thành viên của Quốc hội," Tổng chưởng lý Eric Holder nói.



"Khi chủ xe ngồi sau tay lái, họ có quyền hy vọng rằng chiếc xe của họ thực sự an toàn."



Ông Holder cảnh báo các công ty xe hơi khác "không nên lặp lại sai lầm của Toyota."



"Việc thu hồi xe có thể gây tổn hại danh tiếng cho công ty nhưng lừa dối khách hàng còn khiến cho thiệt hại mà kéo dài lâu hơn," ông nói.



Vụ việc của Toyota diễn ra vào đúng thời điểm hãng General Motors đang phải đối mặt với cuộc điều tra vì mất đến hơn 10 năm để giải quyết một vấn đề liên quan đến bộ phận đánh lửa có liên quan tới hơn 30 vụ tai nạn và 12 trường hợp tử vong.

