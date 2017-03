Toyota triệu hồi xe Lexus RX 350 và RX 200T

Được sự phê duyệt của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) thông báo thực hiện chiến dịch triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí hành khách trên 20 xe Lexus RX 350 và RX 200T được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 28-11-2015 đến 13-6-2016.





Hai mẫu xe Lexus RX 350 và RX 200T nằm trong chiến dịch triệu hồi

Chiến dịch triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí hành khách được TMV thực hiện chính thức từ ngày 2-11 tại đại lý chính thức của Lexus: Lexus Thăng Long (Hà Nội) và Lexus Trung tâm Sài Gòn (TP.HCM).



Chiến dịch được TMV thực hiện nằm trong chương trình triệu hồi toàn cầu của Tập đoàn ô tô Toyota Nhật Bản (TMC) dành cho nhiều mẫu xe khác nhau. Theo thông tin do TMC cung cấp, số lượng xe tại Việt Nam bị ảnh hưởng là 20 xe Lexus RX 350 & RX Turbo 200T được TMV nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Theo TMC, lý do thực hiện chiến dịch triệu hồi này là do: khi xe đỗ và không sử dụng trong một thời gian, bề mặt túi khí hành khách phía trước bị phồng cục bộ. Việc gây phòng cục bộ túi khí này có thể làm giảm chức năng bảo vệ hành khách của túi khí khi túi khí nổ.

Do vậy, để đảm bảo sự an toàn và quyền lợi cho khách hàng, TMV sẽ kiểm tra và thay thế hoàn toàn MIỄN PHÍ cụm túi khí hành khách phía trước cho tất cả xe Lexus RX nằm trong diện bị ảnh hưởng. Chủ sở hữu của các xe Lexus RX 350 & Lexus Turbo 200T nằm trong diện bị ảnh hưởng sẽ nhận được thư mời hoặc điện thoại thông báo từ đại lý Lexus Thăng Long và Lexus Trung tâm Sài Gòn. Theo dự kiến, công việc kiểm tra và thay thế cụm túi khí hành khách phía trước sẽ được thực hiện trong khoảng 4 giờ/xe.

Ngoài hai mẫu xe nêu ở trên, các mẫu xe khác được sản xuất và phân phối bởi TMV đều không nằm trong diện bị ảnh hưởng của chương trình triệu hồi này.

Để biết thêm thông tin và hiểu rõ hơn về chương trình, TMV rất mong các khách hàng vui lòng liên hệ với đại lý Lexus chính hãng hoặc gọi tới đường dây nóng 180058886 hoặc website www.lexus.com.vn.