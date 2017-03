Tránh các nguy cơ dẫn đến ung thư khi ngồi trên ô tô

Nguyên nhân là do tiếp xúc với nắng quá lâu, và những tài xế hay hạ kính cửa xe có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.



Hầu hết kính cửa xe ô tô có thể ngăn được tia UVB gây ra hiện tượng rám nắng, nhưng không cản được tia UVA. Nhóm nghiên cứu của trường Đại học Dược The Saint Louis đã nộp báo cáo nghiên cứu của họ với Viện da liễu Mỹ.

Ngồi lái xe lâu dễ bị ung thư da

Nhóm đã nghiên cứu trên 898 bệnh nhân, gồm 559 đàn ông và 339 phụ nữ. Đó là những người bị ung thư da trên toàn bộ cơ thể.



Đối với những người đàn ông, tỉ lệ ung thư tương đương với diện tích vùng da tiếp xúc với tia UV nhiều nhất khi lái xe. Ở Mỹ thì đó là phần bên trái của cơ thể vì ở đây vô lăng điều khiển ô tô đặt bên trái.



Những khối u ung thư đó phát triển theo thời gian và thường là do tiếp xúc với nắng thường xuyên trong thời gian dài, hơn là do thính thoảng mới phơi nắng.

Các chuyên gia khuyên rằng, đối với cửa bên của ô tô, giảm kích thước của các tấm kính hay dùng những loại kính có khả năng lọc tia cực tím sẽ giúp hạn chế nguy cơ ung thư da của lái xe khi tiếp xúc với nắng.



2. Uống nước để lâu trên ô tô



Nước lọc đóng chai nhựa là đồ uống sử dụng tiện lợi, nhưng để nó trong ô tô dễ gây hại cho sức khỏe, thậm chí dẫn đến ung thư.



Thông tin trên được đưa ra sau khi một trường hợp tại Mỹ được xác định bị mắc ung thư vú do uống phải nước để quá lâu trên xe. Kết quả kiểm tra đã xác định được có mức độ cao của chất dioxin (C4H4O2) trong mô ung thư vú.

Phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú do uống phải nước để quá lâu trên xe

Hiện nay, nhiều người có thói quen tái sử dụng chai nước khoáng dùng một lần nhưng không biết bị ngộ độc. Tiêu chuẩn chất lượng của các chai nước này chỉ được đảm an toàn cho một lần sử dụng. Nếu cần giữ chúng lâu hơn, thì cũng không nhiều hơn một tuần và phải tránh xa nguồn nhiệt là tốt nhất.



Theo bác sĩ chuyên khoa, phụ nữ không nên uống nước đóng chai nhựa để lâu trong xe hơi. Nhiệt độ cao trong môi trường đã xúc tác phản ứng của các chất hóa học của nhựa vỏ chai làm giải phóng dioxin hòa tan trong nước.



Để sử dụng nước uống an toàn, phụ nữ nên dùng loại bình đựng nước có vỏ bằng thép không gỉ hoặc chai thủy tinh.



3. Bật điều hòa không đúng cách



Trong cuốn "Hướng dẫn sử dụng xe" luôn cho biết phải mở các cửa sổ để đẩy tất cả không khí nóng ra trước khi bật điều hòa. Tuy nhiên, phần đông hễ cứ ngồi vào xe là khởi động và bật điều hòa. Đây là sai lầm nghiêm trọng. Nên nhớ đừng bật điều hòa ngay sau khi bạn mới vào xe hơi mà việc đầu tiên khi bước vào xe là mở cửa sổ và sau đó một vài phút mới bật điều hòa lên.

Mở cửa kính trước khi bật điều hòa để tránh tác hại của benzen

Theo nghiên cứu, bảng đặt các đồng hồ đo tốc độ, mức dầu mỡ... ở phía trước xe, chỗ ngồi, ống dẫn khí lạnh, tức là tất cả các đồ làm bằng nhựa trong xe của bạn sẽ phát ra Benzen, một chất gây ung thư mạnh nhất. Không chỉ gây ra ung thư, chất Benzen độc hại cho xương, gây thiếu máu và làm giảm các tế bào máu trắng. Tiếp xúc lâu dài có thể gây ra bệnh bạch cầu và làm tăng nguy cơ một số bệnh ung thư. Nó cũng có thể làm sẩy thai ở phụ nữ đang mang thai.



Được biết, độ Benzen trong nhà "được cho phép" là: 50mg mỗi sq.ft (tương đương 4,65 m2). Tuy nhiên một chiếc xe đậu trong nhà, với các cửa sổ đóng, sẽ chứa 400-800 mg Benzen, gấp 8 lần so với mức cho phép.



Nếu đậu dưới ánh mặt trời, ở nhiệt độ trên 60 độ F, mức Benzen sẽ lên đến 2.000-4.000 mg, gấp 40 lần so với ngưỡng an toàn. Vì thế, người bước vào xe khi các cửa sổ khép kín sẽ hít phải quá nhiều lượng độc tố Benzen.



Vì vậy, để tránh nguy cơ ung thư từ chiếc xe hơi yêu quý, hãy mở cửa kính để xe thông thoáng, xua tan những khí độc trước khi bật điều hòa.

