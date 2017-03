Trời mưa, thông minh thì chạy xe làn giữa

Anh Nguyễn Văn Tiến, một tài xế của Công ty Phương Trang có hơn 10 năm trong nghề cho biết, trong điều kiện trời mưa, lái xe hãy chọn phương án chạy xe ở làn giữa để tránh rủi ro có thể gặp phải. Lý do là ở làn giữa mặt đường thường cao hơn, nước mưa chảy ra hai bên đường nên không có nước đọng. Những vũng nước ở hai bên đường có thể làm bạn mất tay lái, hỏng bánh xe hay tự gây tai nạn.

Anh Tiến cũng chia sẻ, với các lái xe có kinh nghiệm, họ thường nhìn xe chạy phía trước để đi theo. Tuy nhiên, lái xe cũng cần chú ý giữ khoảng cách an toàn, tránh trường hợp xe phía trước dừng đột ngột. Tất nhiên, khi chạy xe trong điều kiện trời mưa luôn phải giữ tốc độ an toàn, đặc biệt là khi xuống dốc. Trời mưa, mặt đường bị ướt sẽ làm hạn chế lực bám của bánh xe. Trường hợp phanh gấp, xe dễ bị trượt theo quán tính. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do mất lái, bị trượt vì tài xế không làm chủ được tốc độ.



Lái xe trong điều kiện trời mưa có thể làm nước mưa đọng trong hệ thống phanh, nếu bạn đạp phanh không đúng cách sẽ rất nguy hiểm. Lời khuyên của anh Tiến là không đạp phanh đột ngột mà phải rà phanh bằng cách nhấp nhẹ chân phanh, nhả ra rồi đạp tiếp sẽ kiểm soát tốc độ xe tốt hơn.