Tư thế lái thế nào là tốt?

Đai an toàn trên xe bạn còn tác dụng? Thắt đai an toàn trước khi cho xe di chuyển đã trở thành thói quen của nhiều người. Nhưng thử đặt câu hỏi là liệu có bao nhiêu phần trăm số lái xe kiểm tra xem đai an toàn còn hoạt động tốt hay không? Rất có thể một ngày nào đó, khóa đai an toàn bị hư hỏng và không hoạt động khi phanh gấp hay va chạm. Vì vậy, đừng quên thử giật mạnh đai an toàn sau khi đã cài chốt để chắc chắn rằng khóa đai an toàn vẫn còn phát huy tác dụng.