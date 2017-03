Vì sao không đấu giá biển số xe đẹp?

Còn nhiều ý kiến khác nhau về việc bán đấu giá biển số xe đẹp



Bên cạnh đó, để việc đấu giá được chặt chẽ, khách quan và đúng luật cần thành lập hội đồng đấu giá với sự tham gia của các sở, ban, ngành liên quan. Hay như việc bắt buộc người tham gia đấu giá phải có một số tiền đặt cọc nhất định để làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm người đấu giá, tránh các trường hợp đấu giá ảo, bỏ cuộc giữa chừng...

Đấu giá để tránh tiêu cực?



Ngày 12/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt cho biết, thời gian trước công an một số địa phương đã thí điểm đấu giá công khai biển số xe đẹp nhưng đã bị “tuýt còi” vì không đúng quy định. Theo vị này, “cấp biển số xe giúp lực lượng chức năng quản lý Nhà nước về phương tiện, không phải là một loại hàng hóa để đem ra mua bán, trao đổi. “Số điện thoại đẹp thì có thể đem ra đấu giá vì người mua số đó không dùng nữa có thể bán hoặc chuyển nhượng cho người khác, còn biển số là tài sản đặc biệt liên quan đến quản lý Nhà nước thì không thể đem ra mua bán, trao đổi”, đại diện Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt cho hay. Cũng theo vị này, từ sau khi Công an Nghệ An tiến hành bán đấu giá biển số xe đẹp vào năm 2008 bị “tuýt còi” đến nay trên cả nước chưa ghi nhận một địa phương nào khác làm việc này.



Tuy nhiên, Luật sư Nguyễn Vĩnh Oánh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội lại cho rằng: “Luật pháp không cấm và cũng không có quy định nào cấm đấu giá biển số xe đẹp nhưng theo tôi Nhà nước cũng không nên khuyến khích việc này, bởi biển số cần phải được quản lý chặt chẽ, nếu đem ra đấu giá sẽ dẫn tới chuyện mua đi, bán lại trao tay”, ông Oánh nói.



Cùng quan điểm với Luật sư Oánh, luật sư Nguyễn Duy Minh (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: “Việc xác định biển số đẹp là rất khó, tỉnh này thì được coi là đẹp nhưng ở nơi khác thì lại không đẹp, giá cả sẽ được xác định thế nào, người mua rồi có được bán lại cho người khác không thì chưa có quy định nào cả”, Luật sư Minh nói.



Tuy nhiên, để hạn chế tiêu cực trong khâu đăng ký, cấp biển số xe, theo Luật sư Minh, với quy trình cấp đăng ký xe hiện nay vẫn có tình trạng “cò mồi” biển số đẹp thì các cơ quan chức năng nên rà soát lại công tác quản lý để khắc phục những lỗ hổng. “Nếu cán bộ móc nối với “cò mồi” để bán biển số xe đẹp cho người dân thì đó là những việc làm vi phạm pháp luật, các cơ quan chức năng cần vào cuộc để điều tra xủ lý”, luật sư Minh nói.

6 năm về trước, năm 2008, Công an tỉnh Nghệ An đã thử nghiệm thành công hai phiên đấu giá biển số xe, thu về số tiền hơn 2,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Sự kiện anh Nguyễn Khắc Việt (Hưng Nguyên, Nghệ An) đấu giá được biển số ô tô 37S-9999 với giá 700 triệu đồng và hàng loạt biển số ô tô, xe máy khác được các cá nhân mua với giá cao trong cuộc đấu giá ở Nghệ An trở thành một câu chuyện thú vị về cách khai thác kho tài nguyên biển số đẹp. Tuy nhiên, sau khi chủ trương đấu giá biển số xe thực hiện được vài tháng thì Bộ Công an có văn bản yêu cầu tạm dừng. Đặc biệt với quan điểm, “biển kiểm soát chỉ là một phương pháp giúp lực lượng chức năng quản lý phương tiện” nên cơ quan chức năng không công nhận đó là tài sản người dân được quyền sở hữu.Dù vậy, ngày 12/6, khi đặt vấn đề đấu giá biển số xe, Trưởng phòng CSGT Nghệ An, Thượng tá Cao Minh Phượng vẫn cho rằng đó là việc làm có ý nghĩa xã hội thiết thực, tạo sự công bằng trong xã hội, đồng thời tránh dư luận không hay cho bộ phận nghiệp vụ cấp biển số. “Nếu được các bộ, ngành đồng thuận và cho phép, Nghệ An sẵn sàng tiên phong thực hiện trở lại việc đấu giá biển số đẹp”, Thượng tá Phượng cho biết.Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Nghệ An cũng cho rằng, nếu áp dụng lại cũng nên giải quyết một số băn khoăn mà người dân đưa ra, như biển số đẹp được đưa ra bán đấu giá sẽ trở thành tài sản của người mua. Vì vậy cần quy định rõ việc xử lý biển số như thế nào khi bán phương tiện nhưng không bán biển số xe và ngược lại.