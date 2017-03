Năm 2015, chiến lược tái cân bằng của Mỹ có thay đổi?

GS CARL THAYER (1): Chính sách tái cân bằng sẽ không thay đổi sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel ra đi cũng như khi đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội. Thượng nghị sĩ John McCain sẽ nắm Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Ông vốn có lập trường quốc phòng mạnh mẽ và đã ủng hộ Việt Nam trong vấn đề biển Đông.



Tuy nhiên, một khi nhiệm kỳ của ông Obama kết thúc, tổng thống mới sẽ phát triển chiến lược riêng. Khác biệt chính giữa hai đảng nằm ở chỗ mở rộng sự tham gia của Mỹ vào Trung Đông (Syria, Iraq). Đảng Dân chủ thích hạn chế can thiệp vào Trung Đông trong khi đảng Cộng hòa muốn gia tăng can thiệp. Mỹ càng can thiệp vào Trung Đông, nguồn lực dành cho châu Á-Thái Bình Dương càng ít đi.





TS MICHAEL F. MARTIN (2): Chiến lược tái cân bằng ở châu Á là sáng kiến của chính quyền Tổng thống Obama, không liên quan đến đảng nào kiểm soát Thượng viện và Hạ viện. Tuy nhiên, bởi đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Quốc hội nên chưa chắc Quốc hội khóa mới thứ 115 nhất trí với yêu cầu về ngân sách của Tổng thống Obama liên quan đến chiến lược tái cân bằng ở châu Á.





GS RICHARD JAVAD HEYDARIAN (3): Phần lớn chính sách ngoại giao của chính quyền Tổng thống Obama được hình thành từ Nhà Trắng. Chúng ta sẽ không thấy thay đổi có ý nghĩa nào đến khi Mỹ có tổng thống mới. Ngay cả khi đó, chính quyền Mỹ cũng sẽ tiếp tục cân bằng lợi ích kinh tế tại Trung Quốc cũng như các cam kết chiến lược về tự do hàng hải và đối với các đồng minh hiệp ước như Philippines.

(1) GS Carl Thayer: GS danh dự ĐH New South Wales (Úc), Trường

Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra (Úc).(2) Tiến sĩ Michael F. Martin: Chuyên gia châu Á, bộ phận thương mại, quốc phòng và ngoại giao - Cơ quan nghiên cứu Quốc hội, Thư viện Quốc hội Mỹ ở

Washington DC (Mỹ). (3) GS Richard Javad Heydarian: GS khoa học chính trị tại ĐH De La Salle (Philippines).