Quyết bỏ con cá rô, bắt con săn sắt

Anh Tỉnh lận túi quần 10 triệu đồng để nhờ luật sư đòi lại chiếc xe cùi trị giá khoảng 2 triệu đồng vì tức công an làm ẩu, biết luật mà không làm theo luật.

Tối 13-6-2014, anh Tỉnh đi mua cua, tiện đường ghé thăm anh vợ rồi chở đi mua gà ở đầu xóm. Đến nơi, anh Tỉnh dừng xe chờ anh vợ mua hàng. Đang đứng thì một nhóm người đến bao vây, lấy chìa khóa xe và dẫn xe về trụ sở văn hóa ấp. Công an xã vào lập biên bản, giữ xe với lý do anh Tỉnh dám chạy vào đường thôn đang làm, chưa cho phép lưu thông, tạo vết hằn trên mặt đường dài 50 m, sâu 1 cm đường.

Anh Quách Văn Tỉnh bên chiếc xe trị giá 2 triệu đồng mà anh bỏ 10 triệu đồng đi đòi. Ảnh: ST

Sáng hôm sau, anh đến gặp ông Nguyễn Văn Gel, Trưởng Công an xã, để xin mở cốp xe lấy 4,5 triệu đồng nhưng không được. Sau đó, công an xã tìm hoài không ra quy định hành chính nào cụ thể để phạt hành vi trên của anh Tỉnh. Bị giam xe hoài không xử phạt, anh Tỉnh quyết kiện đòi trả xe, xin lỗi và bồi thường vì công an dám nói “trong cốp xe có... phân chứ làm gì có tiền”.