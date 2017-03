Đi máy bay Tết, đừng quá ‘hồn nhiên’

Những năm gần đây, nhiều người, nhiều gia đình quyết định về quê đón tết bằng đường hàng không thay vì xe đò, xe lửa như thông lệ. Trong số này, có không ít người mới lần đầu đi máy bay nên không nắm được các quy định về an toàn bay, nhưng cũng có người dù đã bay nhiều lần vẫn không thèm để ý. Sự “vô tư” của họ đã dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười trong những chuyến bay trước tết.

Muôn vàn lý do mở cửa thoát hiểm

“Con em còn bé, máy bay lại đông nên cháu bị ngộp, khóc quá. Các bác giúp cho mẹ con cháu xuống sớm với”, một bà mẹ trẻ, tay bế đứa bé khoảng tám tháng tuổi, khẩn cầu những người xung quanh khi chuyến bay TP.HCM-Hà Nội vừa hạ cánh. Nhìn hàng người phía trước, phía sau đang đứng ken đặc lối đi để lấy hành lý, nhiều người muốn giúp nhưng đành bó tay.

Bỗng dưng vài tiếng động lớn vang lên, rồi bên trong máy bay bỗng thoáng hẳn ra. Hóa ra không đành lòng nghe tiếng khóc trẻ thơ, nam hành khách LVT quyết định mở cửa thoát hiểm của máy bay để giải cứu cho hai mẹ con. Một số hành khách gần đó muốn ngăn cản nhưng không kịp. Hành động “nghĩa hiệp” của T. đã khiến nhiều chuyến bay sau đó của hãng hàng không bị chậm. Chiếc máy bay bị bung cửa thoát hiểm phải tạm thời ngừng bay để bộ phận kỹ thuật khắc phục.

Vì lòng nghĩa hiệp đặt không đúng chỗ, hành khách LNV bay chuyến TP.HCM-Vinh cũng bất ngờ mở cửa thoát hiểm. Trong bản tường trình, nam hành khách này giải thích: Khi mọi người đang ra khỏi máy bay, anh nghe thấy một cụ già kêu mở thêm cửa để đi cho nhanh. Do đứng gần cửa thoát hiểm nên anh làm theo. Khi bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng, V. còn cảm thấy ấm ức vì không nghĩ hành vi “tốt” của mình lại vi phạm quy định hàng không.



Cầu phao cứu sinh của chiếc máy bay A321 bung hoàn toàn xuống sân

đậu máy bay Tân Sơn Nhất sau khi một hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm. Ảnh: CTV

Chị CHT, nữ tiếp viên của một hãng hàng không lớn của Việt Nam, kể trong 15 năm làm việc chị đã chứng kiến nhiều hành khách vi phạm quy định an toàn bay mà nghiêm trọng nhất là mở cửa thoát hiểm. Ngoại trừ một số người ý thức kém, đa phần người vi phạm là do không nắm rõ quy định về an toàn bay.

“Tôi nhớ nhất là nam hành khách VQH đi trên chuyến bay Hà Nội-TP.HCM. Vì lần đầu tiên đi máy bay, H. cảm thấy nôn nao, khó chịu nên quyết định mở cửa thoát hiểm để… hít khí trời cho thoải mái, việc anh hay làm khi đi ôtô. Tương tự, hai hành khách khác lại muốn mở cửa thoát hiểm để ngắm cảnh hoặc tưởng nhầm đó là… cửa phòng vệ sinh” - nữ tiếp viên T. kể.

Anh TH, nhân viên an ninh hàng không, cho biết khi mở cửa thoát hiểm, phao cứu sinh sẽ tự động bung ra để hành khách có thể thoát ra khỏi máy bay nhanh nhất. Phao cứu sinh khi đã bung ra thì không thể cuộn lại ngay được mà phải cần tới bộ phận kỹ thuật chuyên nghiệp. Cộng với việc các chuyến bay tiếp sau đó sẽ bị hoãn, chậm…, hãng hàng không có thể thiệt hại tới hàng trăm triệu đồng. Khi tự ý mở cửa thoát hiểm, hành khách sẽ bị xử phạt hành chính từ 10 đến 15 triệu đồng.











Ngày càng có nhiều gia đình quyết định về quê đón tết bằng đường hàng không thay vì xe đò, xe lửa như thông lệ. Ảnh: HT- HTD

Mất vui vì những lỗi có thể tránh

Cuối tháng 12-2016, một nữ hành khách trên chuyến bay TP.HCM-Hà Nội đã tranh cãi quyết liệt với nhân viên hàng không để cố giành chỗ ngồi ngay gần cửa thoát hiểm. Lí do chị này đưa ra là vì muốn có khoảng trống để con mình… chạy ra chạy vô chơi đùa. Mặc dù tiếp viên đã cố giải thích chỗ ngồi gần lối thoát hiểm chỉ để phòng những trường hợp khẩn cấp nhưng chị này vẫn không chấp hành. Toàn bộ sự việc được một người ngồi gần đó quay clip, tung lên mạng. Vị hành khách nữ kia bỗng dưng trở thành “người nổi tiếng”, bị cư dân mạng đả kích kịch liệt.

Trước đó, một gia đình đã để các con của mình nghịch áo phao dưới gầm ghế, bất chấp tiếp viên đã nhắc nhở. Hậu quả, cả gia đình bị giữ lại để đơn vị chức năng lập biên bản, xử phạt. Tết này, gia đình bỗng mất vui vì chuyện không đáng.

Hút thuốc lá trên máy bay cũng là một trong những nguyên nhân khiến các nam hành khách bị phạt nặng. Khi bị lập biên bản, có hành khách cho rằng hút trong nhà vệ sinh của máy bay sẽ không ảnh hưởng đến ai. Hành khách TVA còn cho rằng máy bay đã hạ cánh, không còn ở trên trời nữa nên mới lấy thuốc lá ra hút. Do đó anh không hề vi phạm!

Không biết khi phải móc hầu bao ra đóng phạt tiền triệu, những hành khách trên có còn tâm trạng vui vẻ để ăn tết hay không?