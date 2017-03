Giấc mộng vàng

Tấn công đấu trường ASIAD 2014 Mặc dù Ánh Viên đoạt 3 HCV, phá hai kỷ lục SEA Games nhưng HLV Đặng Anh Tuấn vẫn không hài lòng về màn trình diễn của cô học trò nhỏ. Ngoài kỷ lục SEA Games 4’46”16 ở cự ly 400 m hỗn hợp (nhanh hơn 1,73 giây so với thành tích Viên lập tại giải vô địch thế giới), còn lại HLV Anh Tuấn không hài lòng với tất cả thành tích khác lẫn tâm lý thi đấu của học trò ở SEA Games 27.



Ánh Viên lập kỷ lục SEA Games nhưng vẫn chưa hài lòng. Ảnh: ANH PHƯƠNG Cô bé đã khóc khi kết thúc hai cự ly 200 m ngửa, 200 m hỗn hợp vì thông số không được như ý thầy lẫn trò mong muốn dù vẫn đủ đưa em lên đỉnh cao Đông Nam Á. Điều khiến HLV Anh Tuấn đau đầu nhất là cự ly 200 ngửa – nội dung sở trường sẽ được bơi lội Việt Nam đầu tư cho Ánh Viên tại Incheon – Hàn Quốc 2014, Ánh Viên bơi mất 2’14”80 (phá kỷ lục SEA Games 2’15”73) nhưng thua xa thành tích tốt nhất 2’11” được em thiết lập tại giải vô địch thế giới ở Barcelona. Nếu đem so kỷ lục châu Á là 2’06”46 do kình ngư Trung Quốc Zhao Jing lập tại ASIAD 2010, thành tích 200 m ngửa của Ánh Viên cũng chưa thể tiệm cận nhưng vẫn nằm trong tốp ba VĐV hàng đầu châu Á.