Thế giới 2013 giữa ngã ba ý tưởng

Cải cách hay cách mạng? Khi lãnh đạo thế giới đang nói về cách mạng thì dường như cái thực hiện được chỉ là những bước đi thay đổi nhỏ. Chẳng hạn, khi ông Obama đắc cử tổng thống, nhiều người đã đánh giá ông sẽ khởi đầu một cuộc “cách mạng” nhằm thay đổi nước Mỹ. Trên thực tế những thay đổi cho đến hiện tại chỉ mang tính thỏa hiệp và nhượng bộ từ những phe phái khác nhau trong toàn bộ hệ thống chính trị. Các chuyển động của nước này thể hiện ra ngoài tiếp tục là những chỉ dấu lên xuống bất định. Kết quả mà những chương trình cải cách này đem lại chỉ mang tính nửa vời, từ kinh tế tới các chính sách an ninh, xã hội.

Châu Âu cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Khủng hoảng nợ khởi đầu vào năm 2009 đòi hỏi toàn khối cần có một cách tiếp cận mới về cả thể chế lẫn tư duy liên quan tới dự án tiền tệ chung châu Âu. Thậm chí có những ý kiến cực đoan đòi phân chia châu Âu thành những khu vực khác nhau dựa trên năng lực kinh tế của mỗi vùng. Có ý kiến khác lại yêu cầu phải tăng tốc hội nhập châu Âu, gắn tất cả các nước vào một “định mệnh chung” bằng những thiết chế cụ thể, đồng nghĩa với việc giao nộp nhiều chủ quyền quốc gia hơn. Kết quả là đến nay, những ý tưởng “cách mạng” như vậy đều không được chấp nhận. Trung Quốc sau Hội nghị Trung ương 3 cũng đứng trước vấn đề cách mạng hay cải cách. Nhưng tiền đề để nhiều người dân ủng hộ “cách mạng” chính là một Trung Quốc đang giàu nhưng chưa mạnh, trỗi dậy nhưng không bền vững, có sức nhưng chưa đủ lực. Những trái chiều lợi ích khác nhau nhưng lại vận động cùng lúc đã khiến cho những chính sách của Trung Quốc không đi theo những gì mà chính phủ trung ương tiên liệu và trù hoạch. Có thể kể đến một ví dụ là tình trạng nợ địa phương đang phình to với lý do là nhà nước trung ương không thể kiểm soát được hoạt động của các chính quyền địa phương trong việc vay nợ. Nó còn cho thấy mức độ thả lỏng và thiếu cơ chế kiểm soát do kết quả của các chính sách kinh tế “để một vài người giàu trước” hay đặc quyền, đặc lợi gây ra.