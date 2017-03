Bốn món ăn Tết cho bà bầu

Cá lóc chưng tương

Cá lóc (cá quả) 1.000 gr, đậu tương hạt 50 gr, gừng tươi nửa củ, đường một thìa cà phê, dầu ăn, hành lá lượng vừa đủ.

Cá lóc xát muối làm sạch, gừng gọt bỏ vỏ thái sợi, tương hạt pha với nước đường, tất cả cho vào hấp cách thủy chừng 30 phút, cho hành lá phi với dầu ăn rắc lên trên, mang ra ăn với cơm. Trong món này, cá lóc vừa giàu đạm, ít mỡ lại phối hợp với đậu tương làm tăng hứng thú ăn cho thai phụ. Đậu tương chứa nhiều albumin, leucithin, sắt, canxi, vitamin B1, B2, acidnicotic..., dùng hằng ngày sẽ làm cho da dẻ nõn nà, tinh lực dồi dào, hình thể khỏe, đẹp.

Cocktail dâu

Yaourt 2 hũ, ổi chín 2 quả, cam 1 quả, dâu đỏ 5 quả, nho 10 quả.

Ổi rửa sạch, gọt bỏ vỏ, cam gọt vỏ, thái miếng, nho bóc bỏ vỏ và hạt, dâu đỏ rửa sạch để ráo nước. Cho ổi, cam, nho, dâu trộn đều cùng yaourt cho vào tủ lạnh, hoặc có thể ăn ngay.

Đây là món ăn ngon mát, bồi bổ cơ thể bởi nhiều thành phần hợp lại như: thịt quả nho tăng sức khỏe, bổ máu, trợ tim, có thể trị đau lưng, đau dạ dày, tim nhịp nhanh, mạnh. Người ta còn lấy quả nho 20 gr, sắc uống hai lần trong ngày để trị tức ngực, đứng ngồi không yên ở phụ nữ mang thai. Ổi giàu vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là quả dâu bổ gan thận, trị bệnh gan thận mạn tính, chống táo bón. Còn cam giàu vitamin C, chống các gốc tự do, làm mạnh tỳ vị, trị ho, tẩm bổ cơ thể. Yaourt cũng là thứ có tác dụng bồi bổ cơ thể.

Thịt lợn sốt cam

Cam 1 quả, thịt lợn nạc thăn 200 gr, bột ngô 10 gr, nõn hành lá, đường, nước mắm, dầu ăn vừa đủ.

Cam rửa sạch, để ráo nước, cắt ngang quả, vắt kiệt nước, gạt bỏ hết hạt. Thịt nạc thăn thái sợi hay thái miếng mỏng rồi ướp cùng chút nước mắm và nõn hành cắt khúc, đường. Bắc chảo lên bếp, nổi lửa to, phi thơm hành rồi thả thịt nạc thăn đã thái vào đảo đều nhanh tay, rồi cho ra đĩa. Bột ngô cho vào nửa bát nước ăn cơm, thêm ít đường và nước mắm. Lại phi thơm hành với dầu ăn và cho nước bột ngô vào, khuấy đều, đảo nhanh tay khoảng 2 phút thì bắc xuống, pha với nước cam đã vắt sẵn. Khi ăn, rưới vào thịt.



Trong món ăn này, thịt lợn nạc thăn giàu đạm, lại lành tính. Cam bổ dưỡng, tăng sức đề kháng. Bột ngô tăng cường khả năng tiêu hóa, giàu dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin E, B có lợi cho phụ nữ đang mang thai.

Chân giò nóng khía mè đen

Thịt chân giò lợn 100 gr, mè đen (vừng đen) vừa đủ, nấm tuyết 2 tai, bún tàu một lọn, nước mắm và đường trắng mỗi thứ nửa thìa cà phê, cùng với hành lá, tỏi, dầu ăn.

Chân giò lợn ướp với nước mắm, đường; hành lá cắt khúc, xắt nhuyễn. Nấm tuyết, bún tàu ngâm nước cho nở mềm. Phi thơm hành, tỏi, cho giò lợn cùng mè đen vào chiên vàng. Đổ ngập nước, hạ lửa nhỏ riu riu trong khoảng 30 phút thì cho nấm tuyết và bún tàu vào. Tắt bếp, bắc ra ăn nóng.

Mè đen giàu protein và các yếu tố vi lượng như vitamin E, acid folic, vitamin PP, leucithin… Nó lại tác dụng bổ ích tinh huyết, nhuận táo, phù hợp cho người đang mang thai. Ngoài ra, nấm tuyết cũng có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch trong cơ thể, phòng trị bệnh ung thư...

Theo Sức Khỏe & Đời Sống