Đau đầu quà Tết cuối năm

Tiền thưởng không đủ mua quà tết



Chị Nguyễn Thị Lan Hương (nhân viên văn phòng) cho biết công ty chị đã công bố thưởng tết dương lịch là tháng lương thứ 13. Vậy là chị sẽ có thêm 4 triệu đồng để tiêu tết, nhưng: “Số tiền ấy chẳng đủ để mua quà biếu cho sếp và giáo viên của con đâu. Dĩ nhiên là biếu ông bà nội ngoại không tính chung vào đây rồi. Công ty mình có lệ biếu quà sếp, vì sếp cũng rất tốt và quan tâm đến mọi người, chứ không phải nịnh nọt gì đâu. Bình thường ai ốm đau, có công có việc đều được sếp động viên, hỏi han. Giờ chẳng nhẽ có dịp Tết lại không có quà cho sếp?”



Không được “tự nguyện” như công ty chị Hương, ở công ty anh Phạm An Khang (công ty bất động sản) thì mọi người đều dồn vào tình thế phải biếu quà: “Sếp mình cũng hơi vật chất một tý. Từ cách đây vài tuần sếp đã bóng gió chuyện quà Tết rồi. Nào là đọc to những bài báo về chuyện biếu quà tết, kể chuyện bạn mình đã được nhân viên biếu quà, rồi gợi ý những món quà mà ‘ai cũng thích’, ‘ai cũng có nhu cầu’. Vậy nên Tết ai cũng phải đến nhà sếp hết. Quà cũng phải có giá trị một chút. Ra giêng, sếp sẽ căn cứ phần nào vào món quà nhận được mà chia việc cho mọi người. Ai được lòng sếp thì công việc nhận được thường thuận lợi dễ dàng hơn. Chọn quà Tết như một cuộc chiến. Tiền thưởng còn lâu mới đủ để mua.”



Một giỏ quà tết thông dụng hiện nay có giá từ khoảng 500.000 đồng trở lên. Nhưng để biếu sếp, ít người sử dụng những giỏ quà đơn giản như vậy. Mỗi nhân viên thường biếu Tết ít nhất hai sếp: ‘sếp trưởng’ và ‘sếp phó’. Bởi vậy nên chuyện thưởng tết không đủ mua quà tết là chuyện tất nhiên.



Đau đầu săn quà độc, lạ tặng sếp



Nếu chỉ đơn giản là mua quà cho có thì sẽ rất dễ dàng cho tất cả mọi người. Nhưng chuyện biếu quà tết cho sếp thì không hề đơn giản như vậy. Chị Nguyễn Thanh Kim (công ty trang sức X) thở dài: “Vấn đề là nhà sếp chẳng thiếu cái gì. Mình mua quà phải làm sao cho không bị nhàm. Nếu là những thứ quá đơn giản thì sếp sẽ chẳng thèm để tâm. Quá cầu kỳ hoặc quà đắt mình lại không có khả năng. Phải làm sao để món quà vừa độc đáo lại vừa túi tiền, đó mới là chuyện đau đầu.”



Rượu ngoại là ưu tiên lựa chọn của nhiều người. Đây là mặt hàng khá phong phú. Và nếu khéo mua, khéo tính, bạn có thể tìm được một món quà ưng ý với giá phải chăng. Nhiều người đã tranh thủ nhờ bạn bè mua rượu ngoại xách tay từ nước ngoài về từ trong năm để có được hàng xịn giá gốc.



Chị Nguyễn Ngọc Dung (công ty đầu tư bất động sản) cho biết: “Hồi tháng 6 chồng mình có đi công tác nước ngoài hơn tuần. Mình ‘lệnh’ phải đem về cho vợ hai chai rượu Tây để biếu sếp. Mua được hàng miễn thuế ở sân bay nên giá cũng phải chăng, tính ra tiết kiệm được kha khá”.



Những món quà đắt giá như nhung hươu, yến sào… cũng là sự lựa chọn của một số người. Tuy vậy, không phải ai cũng có điều kiện để tặng những món quà đắt giá như thế. Rất nhiều người tìm đến những món quà có giá cả phải chăng hơn nhưng vẫn cố gắng đảm độ “độc” để được sếp thích.



Chị Hiền Anh (Hai Bà Trưng – Hà Nội) chia sẻ: “Mình phải dặn người quen ở quê mua hộ đôi gà trống ngon, gà ăn thóc 100% lại thả rông trong vườn ấy. Đồng thời cũng tìm hàng giò giã tay chuẩn để mua biếu sếp 2kg vừa giò bò vừa giò lụa. Cũng hết triệu bạc chứ không hề rẻ, nhưng chắc chắn sếp thích là được rồi”.



Ngoài ra, những món quà là cây mai, cây đào hay chậu quất, chậu lan đẹp cũng là sự lựa chọn của nhiều người để “gửi trao thành ý”. Nhiều người than thở, chọn quà đã khó, tránh để không trùng với đồng nghiệp lại còn khó hơn.



Những món quà trao qua, tặng lại







Để tránh một khoản chi không nhỏ trong dịp tết, nhiều người đã lựa chọn tìm những món đồ nhà mình có sẵn để đem tặng lại. Dĩ nhiên, món đồ phải còn mới 100% và đảm bảo sự lịch sự.



Chị Hương Chi (Đống Đa – Hà Nội) tươi cười: “Bố chồng mình Tết nào cũng được biếu khá nhiều rượu Tây. Năm nay mình về xin bố mấy chai để đem biếu. Đằng nào bố cũng chẳng uống được bao nhiêu. Tính ra tiết kiệm được khối tiền mua sữa cho con.”



Anh Hoàng Trung (Hoàng Mai – Hà Nội) thì cho biết: “Anh trai mình là trưởng phòng của một công ty lớn. Tết cũng có khá nhiều quà biếu. Hôm rồi anh ấy gọi điện bảo vợ chồng mình đừng mua quà cho sếp vội, sang bên anh lấy cho đỡ tốn kém. Hai vợ chồng mừng quá, không tốn tiền lại đỡ phải lo nghĩ.”

Theo Phụ Nữ ngày nay