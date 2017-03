Khóm kiểng sẵn sàng cho tết

Ông Lê Văn Sáu Nhỏ trồng 300 cây khóm phụng, trong đó 150 trái có hình dáng đẹp. “Nhiều thương lái đã đến đặt mua cả vườn với giá khóm đẹp 130.000 đồng/trái nhưng tôi chưa bán”, ông Nhỏ nói. Giá khóm phụng thường ở mức từ 100.000 – 200.000 đồng/trái. Tuy nhiên, năm nay thời tiết không thuận lợi nên tỷ lệ khóm có trái đẹp thấp hơn mọi năm khoảng 20%. Bên cạnh khóm phụng, khóm son cũng được thị trường tết ưa chuộng để chưng trên mâm ngũ quả, nhưng khóm này giá rẻ hơn khóm phụng với giá khoảng 20.000 đồng/trái. Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Phước cho hay, năm nay khóm phụng, khóm son giảm so với năm rồi do đợt lũ lụt và triều cường vừa qua, tuy nhiên hứa hẹn sẽ được giá do thương hiệu hai loại khóm trên được nhiều người biết tiếng và tìm đến mua.

T. Công/SGTT