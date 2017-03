“Lấy điểm” với Táo Công Tết Quý Tỵ

Mình là con út của một đại gia đình gồm 12 thành viên. Khi mình lên 10 tuổi thì các anh chị của mình cũng đã lập gia đình và ra ở riêng. Vì vậy, dù là thành viên trẻ nhất trong gia đình, mình được bố mẹ giao cho ‘trọng trách’ tổng vệ sinh nhà cửa để đón Xuân mới vào mỗi dịp cuối năm.

Ông bà xưa thường nói ‘Bói ra ma, quét nhà ra rác’ nên trong những ngày cuối năm ấy, việc dọn dẹp thường mất 2 – 3 ngày tròn. Mình còn nhớ Mẹ thường nói sau khi tiễn Táo Công và các vị thần khác lên thiên đình, mỗi gia đình cần phải nghiêm túc dọn dẹp nhà cửa để ‘tiễn biệt’ những năng lượng cũ. Do đó, việc lau dọn không chỉ là bề mặt mà phải là trong những ngóc ngách tích tụ cả năm trước. Hơn nữa, trong ba ngày Tết, nhất là ngày mồng Một mình không được động đến chổi vì nó sẽ quét hết may mắn của gia đình. Vì vậy, vệ sinh nhà trước Tết càng sạch thì càng gặp nhiều điều may mắn trong năm mới.







Giờ đây, khi đã là người phụ nữ trưởng thành, mình vẫn mang theo phững phong tục đó và đồng thời tích lũy những kiến thức khác để luôn giữ nhà cửa thật gọn, sạch quanh năm. Việc này đã giúp công việc dọn dẹp cuối năm nhẹ nhàng hơn. Ví dụ, mình học cách để các vật dụng lại vị trí cũ của chúng sau khi sử dụng. Mình lau dọn bụi bặm khắp nhà mỗi tuần. Đặc biệt là góc bếp, mình chăm chút nó kỹ lưỡng hơn bởi vì mình không những là người thích nấu nướng mà còn hiểu được rằng góc bếp sạch sẽ và gọn gàng giúp mình nhiệt tình hơn trong công việc bếp núc.

Quan trọng hơn hết, mình còn hiểu rằng bếp sạch khuẩn chính là nơi bắt nguồn của sức khỏe gia đình. Ngày trước, mình thường tẩy trùng bếp cách tuyền thồng mà Mẹ dạy đó là dùng vài muỗng canh nước tẩy javen hòa với 1 lít nước lạnh và dùng dung dịch này lau các vật dụng bếp, bề mặt bếp đá và sàn bếp rồi sau đó lau lại bằng nước sạch.

Tết lại gần kề, mình yêu sao cái cảm giác nô nức đón mừng các thành viên gia đình tụ họp. Mình lại có dịp cùng mẹ và các chị quay quần bên bếp để chuẩn bị các món ăn truyền thống. Mình sẽ lại ‘phổng mũi’ khi nhận được lời khen ngợi từ các anh chị về việc giữ gìn nhà cửa tươm tất. Mình cũng tin rằng, mình đã ‘ghi điểm’ với Táo Công trong việc giữ gìn “giang sơn” của Ông .