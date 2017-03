Những loại thực phẩm mang lại may mắn đầu năm

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, người ta chọn một vài loại thực phẩm mang lại may mắn, sức khoẻ, phát đạt để ăn trong dịp Tết. Dù bạn có mê tín hay không thì cũng nên thử dùng những thực phẩm dưới đây. Nếu vận may chẳng tìm đến bạn trong năm tới thì ít nhất bạn cũng no bụng mấy ngày Tết.

Hoa quả có hình tròn







Ăn bất cứ trái cây nào có hình tròn vào ngày đầu năm mới là tục lệ thường gặp ở nhiều nước, dù số lượng múi trái cây thường khác nhau. Chẳng hạn, ở Philippines, số 13 được coi là số may mắn, còn ở Châu Âu và Mỹ, con số đó là 12, đại diện cho 12 tháng trong năm. Trong cả hai trường hợp, hình dáng của của trái cây, đều phải giống như đồng xu và có vị ngọt ngào.

Mỳ sợi dài







Trung Quốc, Nhật Bản, và nhiều quốc gia Châu Á khác có phong tục ăn mỳ sợi dài trong những ngày năm mới bởi đây là thực phẩm mang ý nghĩa sống lâu. Để mỳ không vỡ hoặc đứt trong quá trình nấu, cách chuẩn bị món Mỳ Trường Thọ phổ biến trong mấy ngày Tết là xào.

Thịt lợn







Ở Cuba, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hungary và Áo, lợn tượng trưng cho sự tiến bộ, sự phát triển. Người ta cho rằng động vật này không bao giờ đi lùi lại, số khác thì tin rằng tất cả là ở thói quen ăn uống của chúng (lợn thường sục mõm về phía trước để ăn hết thức ăn trong máng). Và không chỉ giới hạn trong thịt lợn, thực phẩm có hình con lợn (như bánh quy) cũng là món ăn may mắn trong ngày đầu năm mới.

Quả lựu







Quả lựu, với người Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện cho may mắn, vì nhiiều lý do: màu đỏ tượng trưng cho trái tim của con người, hàm ý cuộc sống và khả năng sinh sản, những thành phần có khả năng chữa bệnh của lựu đại diện cho sức khoẻ và những hạt lựu tròn căng mọng đại diện cho sự thịnh vượng. Tất cả những điều đó giúp lựu trở thành trái cây cho một sự khởi đầu tươi mới.

Bánh mỳ bắp







Dù là một món ăn được yêu thích trong suốt cả năm nhưng bánh mỳ bắp được đặc biệt xem trọng trong những ngày năm mới ở miền Nam nước Mỹ. Vì màu sắc của nó giống với màu của vàng. Để chắc chắn có thêm may mắn, nhiều người thêm hạt bắp vào món bánh mỳ bắp, bởi trông chúng giống như những hạt vàng tự nhiên.

Đậu lăng







Bữa ăn đậu lăng ở Italy thường có món Cotechino con Lenticchie (đậu lăng xanh với xúc xích) bởi đậu lăng có màu xanh lá và hình dáng giống với đồng xu. Hơn nữa, khi nấu, đậu lăng nở tròn trĩnh trong nước, biểu tượng cho sự thịnh vượng. Đậu lăng cũng được coi là món rau may mắn ở Hungary, và người ta thích ăn món súp đậu lăng trong ngày đầu năm.

Cá trích ngâm giấm







Ở Đức, Ba Lan và vùng Scandinavia, người ta tin rằng ăn cá trích vào đêm giao thừa sẽ mang lại một năm phát đạt, nhiều tiền, bởi cá trích có rất nhiều ở khắp các nước Tây Âu. Hơn nữa, màu bạc của cá trích giống như màu của đồng xu, một điềm tốt cho vận may trong tương lai.

Cá







Theo Doris Lum, một chuyên gia ẩm thực, trong tiếng Trung từ “cá” nghe giống với từ “giàu có” và đó là một trong nhiều lý do cá trở thành thực phẩm may mắn trong ngày đầu năm. Và điều quan trọng là cá ăn trong ngày Tết phải còn nguyên đầu đến đuôi để bảo đảm một năm mới “đầu xuôi đuôi lọt”.

Đậu mắt đen







Đậu mắt đen được coi là điều may mắn bởi hình dáng của nó giống đồng xu. Đậu mắt đen được người dân miền Nam nước Mỹ sử dụng trong một món ăn truyền thống có tên Hoppin’ John sau ngày đầu tiên của năm mới với hy vọng một năm mới thịnh vượng, dư dả.

Rau xanh nhiều lá







Từ miền biển Nam Mỹ tới Châu Âu, người dân thường ăn các loại rau xanh nhiều lá (bao gồm cải xoăn, cái bắp và loại rau cải giống như cải làn Lạng Sơn ở ta) vào ngày đầu năm mới bởi màu xanh và hình dáng của những loại rau này giống như tiền giấy. Và người ta tin rằng ăn nhiều những loại rau này thì bạn càng giàu có và tất nhiên là khoẻ mạnh nữa.

Theo Sành Điệu