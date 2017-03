Tư vấn chọn quà tết cho người thân

Quần áo, vải vóc, phụ kiện



Tết đến, ai cũng thích được mặc quần áo mới. Vì thế, nếu có thời gian đi mua sắm thì bạn nên chọn quà tết là quần áo cho bố mẹ, chồng con và các cháu. Với bố thì có thể chọn mua áo sơ mi, áo thun, cà vạt, dây thắt lưng… Mẹ thì có thể là áo kiểu với nhiều chất liệu thun, silk, lụa…



Thời tiết ngày Tết miền Bắc rất lạnh, vì thế, nếu muốn làm điệu cho người thân thì bạn cũng có thể sắm khăn quàng, vớ, áo len, mũ len để cả nhà tha hồ diện đi chơi Tết.Với những em bé gái thì không gì thích hơn được mua những chiếc váy xinh, những chiếc băng đô, đồ cột tóc và những chiếc ví đựng tiền xinh xắn để đựng bao lì xì trong dịp Tết









Nếu không thích tặng quần áo mới, bạn cũng có thể mua tặng cho bố mẹ mình một bộ bình trà bằng gốm sứ để bố mẹ bạn dùng tiếp khách, hoặc những bình hoa để trưng bông vào ngày Tết.Nhưng nếu bố mẹ hoặc ông bà bạn là người thích chơi cây cảnh, bạn có thể mua những chậu bonsai, chậu mai nhỏ hoặc là chậu lan để cả nhà chưng vào dịp Tết. Vừa đẹp lại vừa làm tăng thêm không khí Tết cho gia đình.Tết đến, người ta cũng thường có xu hướng mua tranh hoặc mua chữ để treo trong nhà và tặng người thân. Tranh Phúc Lộc Thọ hay bộ Tứ quý (mai, lan, cúc, trúc) đều mang ý nghĩa cầu bình an, hạnh phúc và may mắn, sung túc cho năm mới.Tiện lợi và không mất nhiều thời gian, bạn có thể chọn rất nhiều giỏ quà Tết được kết hợp theo nhiều thông điệp khác nhau như: Năm mới an khang, may mắn toàn gia, phúc lộc thọ toàn, Xuân mới tài lộc… với nhiều giá cả khác nhau (từ vài trăm đến vài triệu) được bày bán khắp các siêu thị và chợ.Tết đến, mang những giỏ quà Tết với đủ thứ bánh mứt, trà rượu đi biếu trông cũng rất sang trọng và người nhận cũng cảm thấy rất vui.Với những ông bố, đặc biệt là bố vợ, bố chồng rất thích được con dâu, rể quan tâm đặc biệt hơn đến mình trong dịp Tết, bạn hãy ghi điểm với các cụ bằng cách chọn mua biếu những chai rượu hợp sở thích các cụ nhé! Các cụ sẽ rất vui và hãnh diện vì có đứa con rất tâm lý cho mà xem.Ngoài ra, nếu bố không phải là người thích rượu, bạn cũng có thể chọn mua những thùng bia hoặc nước ngọt để đem biếu cả bố mẹ. Bàn tiệc ngày Tết của cả nhà sẽ thêm phần sung túc và vui vẻ đấy.Bình thường, bạn cũng rất hay mua trái cây để biếu bố mẹ, ông bà. Nhưng Tết là thời điểm để bạn thể hiện sự quan tâm đặc biệt và sự khéo léo của mình khi đem biếu ông bà và bố mẹ những trái cây lạ.Thị trường ngày Tết xuất hiện dưa hấu vuông, bưởi hồ lô là những thứ quả bạn có thể mua để biếu ông bà, bố mẹ trưng Tết. Hoặc chọn những loại quả nhập khẩu như Kiwi, nho không hạt Mỹ, lê chuông, cherry (anh đào)… cũng giúp người thân mình cảm thấy ngon và lạ miệng hơn trong dịp Tết.