Vài chiêu sắm Tết

1001 cách sắm Tết tiết kiệm.



Thời điểm này nhiều bà nội trợ đã đi sắm tết sớm. Bà Vũ Thị Thanh (Thụy Khuê, Hà Nội) nghe đài báo thấy nói sắp có mặt bằng giá mới nên mấy chị em cùng vào siêu thị Metro sắm Tết sớm. Gì chứ đồ khô dầu ăn, mắm muối, đường, gia vị, bia, nước ngọt, mì chính, bột nêm, bánh kẹo… luôn cần dùng, mua sớm và mua bịch, mua can sẽ giảm được khối tiền.









Theo Trà Giang (Giadinhnet)



Đồng quan điểm sắm Tết sớm, chị Vũ Thị Như (Lạc Long Quân, Hà Nội) đi siêu thị từ chủ nhật trước mua đồ khô vừa ăn, vừa biếu. Năm ngoái sắm Tết sớm nên riêng đồ khô (măng khô, bóng lợn, hải sản khô…) chị mua được rẻ hơn ngoài 5 – 10%, tiết kiệm gần triệu bạc và rất nhiều thời gian. Còn đồ thiết yếu hay dùng như dầu ăn, nước mắm, đường, các loại nước tẩy rửa…giá cứ tăng, còn nhà chị nửa năm sau dùng vẫn chưa hết.Bà Nguyễn Thị Hòa (Phương Mai, Hà Nội) thì lên phương án mua chung. Bà bảo con dâu, con gái lên danh sách và gửi tiền để bà cùng bạn vào siêu thị BigC (Trần Duy Hưng, Hà Nội) mua sắm hàng loạt. Đi đông người vừa giúp nhau trông đồ, khuân vác, vừa thuê ô tô chung với giá rẻ hơn. Hàng can, hàng lố về nhà chia và tách ra cho vào túi nilon từng món làm quà biếu cũng tiết kiệm được khối tiền.Theo bà Hòa, Tết đến các loại đồ khô như măng, miến, một số đồ trang trí nhà cửa... nên mua sớm và mua trong siêu thị vừa phong phú, sắm nhanh và hàng bình ổn thường rẻ hơn 5 – 10% so với giá thị trường.Đi sắm Tết sớm không nên đi vào thứ bảy, chủ nhật vì rất đông, nhất là các siêu thị. Nên đi vào ngày thường tha hồ chọn lựa, mua sắm. Còn rau xanh, thực phẩm tươi sống…cận Tết mua sau. Sắm Tết sớm sẽ nhàn, bởi mấy ngày Tết mọi người đổ đi mua thực phẩm, hàng Tết thì mình lại được ở nhà làm việc khác.Nhiều bà nội trợ giảm chi tiêu bằng cách “săn” hàng giảm giá trong siêu thị. Dịp này các siêu thị đều khuyến mãi mạnh, xả hàng tha hồ mua sắm thực phẩm, quần áo mới… có mức giảm giá đến 25%.Bà Dương Quỳnh Trang - Giám đốc đối ngoại Hệ thống siêu thị Big C - cho biết, dịp Tết BigC có 3 chương trình khuyến mãi hơn 1.200 mặt hàng, giảm giá 5 - 45% kèm quà tặng. Chương trình Thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống có gần 100 mặt hàng trái cây, rau củ quả, mứt, kẹo, tôm khô... giảm giá 5 - 25%.Riêng “Xuân sum vầy” với hơn 1.000 mặt hàng thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh... giảm giá 5 - 45%. Đáng chú ý là thực phẩm khô giảm đến 15%, nước ngọt bánh kẹo Tết giảm 30%, thực phẩm đông lạnh giảm đến 25%, thực phẩm mặn, ngọt, chế biến giảm 10 - 15%, rau quả, trái cây, thực phẩm tươi sống giảm đến 25%...Theo ông Nguyễn Thàn)h Nhân - Phó tổng giám đốc hệ thống Saigon Co.op, càng khó khăn, người dân sẽ càng dồn vào dịp cuối năm để mua sắm. Hệ thống siêu thị Saigon Co.op cũng khuyến mãi kéo dài đến 9/2, tập trung vào 2.000 mặt hàng thiết yếu, đồ dùng gia đình, đồ điện gia dụng và thời trang mùa Tết.Hệ thống siêu thị Pico có “Chợ Tết Pico” 2013, kéo dài tới 9/2 (tức 30 Tết) tại 4 trung tâm mua sắm của Pico. Pico sẽ giảm giá, khuyến mại lớn cho hàng nghìn sản phẩm điện tử, điện lạnh, viễn thông, IT, kỹ thuật số, gia dụng, âm thanh… Tại Hà Nội có 2 “ngày vàng” vào 12 - 13/1 cho chủ thẻ Agribank (giảm 10% khi mua và thanh toán bằng thẻ Agribank). Đặc biệt “Chợ Tết Pico online” cho phép tìm kiếm, đặt hàng có giảm giá và quà tặng.Hệ thống siêu thị LOTTE Mart giảm đến 49% cho hơn 500 sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng, trong đó giảm mạnh nhất là các mặt hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm, giảm giá từ 35-40%... từ 23/1 đến 13-2, tức mùng 4 Tết Quý Tỵ.Để phục vụ Tết, nhiều siêu thị bán hàng qua điện thoại, email và bán cả đêm (để tránh quá tải ban ngày). Kinh nghiệm mua sắm qua đêm tại các siêu thị là nên chọn sản phẩm khuyến mãi nhỏ, gọn, dễ xách về.