1 đăng kiểm viên ở Cần Thơ nhận hối lộ hơn 1 tỉ đồng

(PLO)- Mai Công Hưng - đăng kiểm viên Chi Cục đăng kiểm số 8 (Cục đăng kiểm Việt Nam) nhận hơn 1 tỉ đồng để bỏ qua một số quy định, kiểm định theo yêu cầu của người đưa tiền.

Ngày 20-4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với Mai Công Hưng (37 tuổi, đăng kiểm viên Chi Cục đăng kiểm số 8 thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam) về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Hưng bị cáo buộc là đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao là đăng kiểm viên tiến hành đăng kiểm các phương tiện đường thuỷ nội địa đã nhận trung bình mỗi lần đăng kiểm Hưng nhận khoảng 2 triệu đồng của người sở hữu, chủ quản lý, điều hành các phương tiện để bỏ qua một số quy định, về đăng kiểm nhằm giải quyết nhanh, thủ tục đơn giản, kiểm định đạt theo yêu cầu của người đưa tiền. Tổng cộng Hưng đã nhận hơn 1 tỉ đồng.

Cùng ngày Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của Hưng tại Chi Cục đăng kiểm số 8.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ kêu gọi những chủ phương tiện đã chi tiền ngoài quy định cho Đăng kiểm viên đến địa chỉ: Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), số điện thoại: 0693672215, tầng 2, số 71 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chủ động trình báo để hỗ trợ công tác điều tra và hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ phát hiện dấu hiệu sai phạm liên quan đến các đăng kiểm viên của Chi Cục đăng kiểm số 8.

Cụ thể, một số đăng kiểm viên khi tiến hành kiểm tra, kiểm định phương tiện thủy nội địa thường nhận tiền cao hơn định mức của các chủ phương tiện.

Xác định có dấu hiệu của tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ. Trên cơ sở đó ngày 10-4, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi làm việc của đăng kiểm viên Chi Cục đăng kiểm số 8.

Công an Cần Thơ đang khám xét tại Chi Cục Đăng kiểm số 8 (PLO)- Việc khám xét nhằm thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để điều tra hành vi sai phạm và mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại đơn vị này.

HẢI DƯƠNG