1 nhóm mang hung khí đánh người ở TP.HCM

Ngày 23-8, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin “… thuê giang hồ tới, cầm hung khí và lựu đạn đe dọa rồi cắt phá, đánh đập gia đình chúng tôi…”. Thông tin trên kèm theo các đoạn clip, hình ảnh thể hiện nhóm người cầm tuýp sắt xông vào bên trong một bãi xe ô tô.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một bãi giữ xe trên đường số 53 (phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Trao đổi với PV, chị LTĐ (26 tuổi, quê Nghệ An) cho biết, thông tin về vụ việc là của gia đình. “Hồi tháng 10-2021, chúng tôi lập hợp đồng thuê mặt bằng trên của bà Q trong thời hạn ba năm. Tuy nhiên sau ba tháng thì chồng bà Q yêu cầu gia đình tôi phải rời đi, trả mặt bằng” – chị Đ nói.

Cụ thể, hai bên ký hợp đồng cho thuê với số tiền 25 triệu đồng/tháng. Vợ chồng chị Đ đã đặt cọc trước 40 triệu đồng. Sau đó, cả gia đình chị Đ tới đây ở để đỡ tốn chi phí và trông coi bãi xe.

Cách đây vài tuần, ông Ph - chồng bà Q - nói vợ chồng chị Đ phải dọn đồ rời đi, trả lại mặt bằng. Do thời hạn hợp đồng chưa đến, gia đình đã đầu tư làm bãi giữ xe và nhận nhiều xe để giữ nên không đồng ý.

“Gia đình tôi có yêu cầu phía ông Ph phải đền bù hợp đồng, trả lại tiền cọc nhưng không được chấp thuận” – chị Đ nói và cho biết gia đình đã đầu tư khoảng 200 triệu đồng để sửa sang phục vụ cho thuê xe.

Đỉnh điểm, trưa ngày 19-8, một nhóm khoảng 20 người xăm trổ, cầm theo gậy gộc đến. Nhóm này tấn công khiến hai người thân của chị Đ bị thương.

Hình ảnh camera an ninh cho thấy, nhóm người cầm nhiều gậy gộc, đi lại, dù người thân của chị Đ đã đưa hai tay lên trời nhưng vẫn bị tấn công, đấm đá và dùng gậy sắt đánh vào người.

Nhóm người sau đó tháo rào sắt, hai tấm tôn rồi rời đi. Gia đình chị Đ cho biết đã báo công an.

Trao đổi với PV, bà Q cho hay được ông Ph ủy quyền ký hợp đồng cho thuê mặt bằng. Riêng việc ông Ph cùng nhiều người tới đòi lại mặt bằng thì bà không hề biết.

Trao đổi với PV, Công an phường 14, quận Gò Vấp cho biết đã nắm thông tin vụ việc. Hôm 19-8, công an phường đã cử lực lượng xuống giữ trật tự do vụ việc tranh chấp thuê mặt bằng có yếu tố dân sự và đang được UBND phường giải quyết.

Phía UBND phường 14 cho biết vụ việc không có dấu hiệu phức tạp và công an đã có mặt để giữ gìn an ninh trật tự.