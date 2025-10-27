2 ngư phủ lãnh án vì sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản 27/10/2025 16:35

(PLO)- Hai bị cáo tắt thiết bị giám sát hành trình, cùng điều khiển tàu cá sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản...

Ngày 27-10, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Linh (43 tuổi) 4 năm tù và bị cáo Trần Quốc Nam (28 tuổi) 3 năm tù, cùng về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (Điều 287 BLHS).

Theo cáo trạng, Linh và Nam là thuyền trưởng của hai tàu cá mang số hiệu KG-90937-TS và KG-90143-TS. Việc điều hành trên các tàu cá do Linh quyết định.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Giữa tháng 2-2024, hai tàu xuất bến đánh bắt hải sản ở vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, do việc đánh bắt không thuận lợi nên Linh đã trực tiếp tắt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá KG-90937-TS.

Đồng thời, Linh chỉ đạo Nam tắt thiết bị giám sát trên tàu cá KG-90143-TS, rồi cả hai cùng điều khiển tàu cá sang vùng biển Malaysia để đánh bắt hải sản; nhưng bị lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện và yêu cầu tàu cá quay về lại vùng biển Việt Nam.

Đến ngày 21-5-2024, khi tàu cá của Linh và Nam trở về vùng biển Việt Nam thì lực lượng chức năng bị bắt giữ.

Cáo trạng cáo buộc thời gian các bị cáo thực hiện hành vi ngắt kết nối hai phương tiện điện tử là thiết bị giám sát hành trình của mỗi tàu cá là 104 giờ 45 phút 51 giây. Hành vi này gây cản trở khả năng quản lý, điều hành, giám sát của Trung tâm giám sát hành trình tàu cá.

Cáo trạng cũng xác định việc Linh và Nam điều khiển hai tàu cá qua vùng biển Malaysia đánh bắt hải sản trái phép, quá trình điều tra đến nay chưa đủ cơ sở xử lý về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, khi đủ cơ sở sẽ xử lý sau.