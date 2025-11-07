23 con trâu chết ngạt bên bờ suối sau bão số 13 07/11/2025 10:37

(PLO)- Bão số 13 gây mưa to, khiến 23 con trâu của người dân tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk chết la liệt bên bờ suối.

Ngày 7-11, một lãnh đạo UBND xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, do nước lũ dâng cao do ảnh hưởng của bão số 13, 23 con trâu của bảy hộ dân trên địa bàn bị ngạt nước và chết.

Video trâu chết la liệt ở xã Ea Súp

“Hiện chúng tôi đã chỉ đạo phòng kinh tế thống kê cụ thể thiệt hại để có phương án xử lý”, lãnh đạo này nói.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 13, từ chiều 6-11, địa bàn xã Ea Súp có mưa to và rất to.

Lực lượng chức năng hỗ trợ thu gom số trâu bị chết. Ảnh: N.N

Nhiều hộ dân trên địa bàn xã chủ quan, buộc trâu lại các vùng trũng, thấp ven suối. Vì vậy, khi nước dâng lên, đàn trâu bị chết ngạt.

Sau khi nắm thông tin, UBND xã Ea Súp đã huy động lực lượng hỗ trợ thu gom số trâu bị chết, thống kê thiệt hại và tìm phương án để giảm thiểu tổn thất đối với bà con.

Hàng chục con trâu chết do ngạt nước. Ảnh: N.N

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Súp, mưa lớn cũng gây ngập nhiều vùng trên địa bàn, tuy nhiên, hiện nhiều hoa màu trên địa bàn xã này đã thu hoạch nên thiệt hại không đáng kể.

Đối với một số tuyến giao thông bị ngập, lực lượng chức năng xã Ea Súp đã căng dây, cắm biển cảnh báo người dân.