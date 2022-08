26 tỉnh/thành công bố lịch tựu trường năm học mới

Theo ghi nhận của PV, các địa phương đều khai giảng đồng loạt ngày 5-9. Đa phần các tỉnh đều cho học sinh tựu trường từ ngày 22-8.

Cụ thể:

TP.HCM: Học sinh bậc mầm non tựu trường ngày 31-8. Học sinh các cấp còn lại tựu trường ngày 22-8.

An Giang: Học sinh các cấp tựu trường từ ngày 29-8 đến 31-8.

Bà Rịa- Vũng Tàu: Học sinh lớp 1,2,10 tựu trường ngày 22-8. Học sinh các cấp còn lại tựu trường ngày 29-8.

Điện Biên: Học sinh lớp 1 tựu trường ngày 29-8. Học sinh các bậc học còn lại tựu trường 1-9.

Đồng Tháp: Học sinh lớp 1 tựu trường ngày 22-8. Học sinh các cấp còn lại tựu trường 25-8

Hà Nam: Học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường sớm nhất, trước một tuần so với ngày khai giảng. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày khai giảng.

Ninh Bình: Học sinh lớp 1 tựu trường 22-8. Học sinh các lớp còn lại tựu trường 29-8

Hà Nội: Học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 sẽ tựu trường sớm nhất ngày 29-8, trước khai giảng 1 tuần. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất ngày 22-8, trước khai giảng 2 tuần.

Hưng Yên: Thời gian tựu trường sớm nhất của học sinh lớp 1 là 22-8. Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày 29-8.

Hà Tĩnh: Học sinh lớp 1 tựu trường ngày 22-8. Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày 30-8.

Trà Vinh: Cấp tiểu học tựu trường từ ngày 22-8 đến 2-9. Các cấp học còn lại tựu trường từ ngày 29-8 đến 2-9.

Kiên Giang:Học sinh lớp 1 tựu trường ngày 22-8. Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày 29-8

Cà Mau: Học sinh các cấp sẽ tựu trường từ ngày 22-8.

Quảng Nam: Học sinh tựu trường ngày 1-9

Ninh Thuận: Học sinh lớp 1 ngày 22-8. Học sinh các lớp còn lại ngày 29-8.

Nghệ An: Học sinh tất cả các cấp 29-8

Sóc Trăng: Học sinh các cấp tựu trường ngày 29-8

Bạc Liêu: Học sinh các cấp tựu trường ngày 29-8. Học sinh lớp 1 tựu trường ngày 22-8

Sơn La: Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường tựu trường ngày 22-8. Giáo dục mầm non tựu trường từ ngày 25-8.

Bến Tre: Học sinh lớp 1 tựu trường 22-8. Học sinh các lớp còn lại 29-8

Hậu Giang: Học sinh lớp 1 ngày 22-8. Học sinh các lớp còn lại ngày 29-8

Quảng Trị: Học sinh lớp 1 ngày 22-8. Học sinh các lớp còn lại ngày 29-8

Vĩnh Phúc: Học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày khai giảng. Học sinh các lớp còn lại sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng.

Kon Tum: Học sinh lớp 1 tựu trường 22-8. Học sinh các lớp còn lại 29-8

Yên Bái: Học sinh lớp 1 tựu trường 22-8. Học sinh các lớp còn lại 29-8

Long An: Học sinh lớp 1, học sinh trường THPT chuyên Long An tựu trường ngày 22-8. Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày 29-8.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc. Theo đó, tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức khai giảng vào ngày 5 - 9 năm.