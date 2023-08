3 trưởng phòng làm phó khi Công an Bình Dương sát nhập các phòng

(PLO)- Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương giảm ba đơn vị cấp phòng, từ 29 phòng nghiệp vụ xuống còn 26.

Chiều 25-8, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị công bố các quyết định tổ chức bộ máy, nhân sự công an các đơn vị, địa phương theo Đề án số 19 và Phương án số 01 của Bộ Công an.

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh Bình Dương đã công bố các Quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Bình Dương; Công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy các đơn vị và Quyết định điều động, bố trí, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh.

Cụ thể, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương giảm ba đơn vị cấp phòng (từ 29 phòng nghiệp vụ, còn 26 phòng nghiệp vụ).

Theo đó, sáp nhập phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào phòng Tham mưu. Sáp nhập phòng Cảnh sát môi trường vào phòng Cảnh sát kinh tế, (tên gọi mới là: phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường).

Sáp nhập hai phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh Bình Dương.

Đối với công an các huyện, thị xã, thành phố: Sáp nhập đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về Đội Tổng hợp (tên gọi mới là: Đội Tham mưu).

Một số đội nghiệp vụ của một số phòng nghiệp vụ cũng được sáp nhập.

Như vậy, sau khi sát nhập 3 phòng nghiệp vụ ba trưởng phòng của các đơn vị trên sẽ không còn được đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng mà chỉ còn giữ chức vụ phó trưởng phòng.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an là phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương.

Điều này đảm bảo yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tiết kiệm tối đa biên chế.

Được biết, theo chỉ đạo của Bộ Công an, công an các đơn vị địa phương phải hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đi vào hoạt động trước ngày 31-8-2023.

LÊ ÁNH