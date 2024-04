45 trường tại TP.HCM tham gia chương trình tiếng Anh Toán – Khoa học Thực nghiệm

Sáng 12-4 tại Trường Đại học Sài Gòn diễn ra buổi báo cáo sơ kết triển khai chương trình Tiếng Anh Toán - Khoa học thực nghiệm với giáo viên nước ngoài năm học 2023-2024 tại các trường tiểu học tại TP.HCM.

Theo báo cáo, chương trình Tiếng Anh Toán - Khoa học Thực nghiệm với giáo viên nước ngoài được triển khai tại các trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2016-2017 tại 2 trường tiểu học với 5 lớp.

Sau 8 năm, tới năm học 2023 – 2024, chương trình được giảng dạy tại 45 trường tiểu học với tổng số lớp 501 lớp.

Cụ thể, quận 1 (7 trường), quận 3 (2 trường), quận 4 (4 trường), quận 6 ( 5 trường), quận 7 (6 trường), quận 10 (1 trường), quận 11 (1 trường), quận Gò Vấp (12 trường), quận Tân Bình (7 trường).

Trong năm học này, chương trình cũng đã triển khai giảng dạy dưới hình thức giáo viên việt nam giảng dạy trực tiếp với video của giáo viên nước ngoài tại 3 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết việc thực hiện Chương trình Tiếng Anh Toán - Khoa học thực nghiệm với giáo viên nước ngoài phải đảm bảo đúng định hướng của đề án phát triển nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh.

“Trong quá trình thực hiện cần đảm bảo đúng quy định, từ việc tuyển chọn nhân sự, tổ chức, phối hợp tổ chức tốt với nhà trường, đảm bảo tốt về chất lượng chuyên môn. Chất lượng chuyên môn phải đặt lên hàng đầu”, ông Quốc nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Quốc cho biết vào cuối năm, các đơn vị phải lắng nghe sự nhận xét, phản hồi từ từ nhà trường, thầy cô đồng hành, phụ huynh, học sinh… Sự phản hồi này không chỉ có lắng nghe hay giải quyết vụ việc đơn lẻ mà phải nghiêm túc tiếp thu, để có sự thay đổi, điều chỉnh về phương pháp, cân đối nội dung phù hợp với các em học sinh.

Chương trình Tiếng Anh Toán - Khoa học Thực nghiệm với giáo viên nước ngoài được triển khai 2 tiết/1 tuần theo giáo trình Amazing Science & Math in My World do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành, Sở GD&ĐT TP.HCM phê duyệt.

Tại TP.HCM, Trung tâm ngoại ngữ ICLC được sự chấp thuận của Sở GD-ĐT triển khai hợp tác, giảng dạy chương trình trên tại các trường tiểu học dưới hình thức xã hội hóa giáo dục.

Chương trình giảng dạy tiếng Anh thông qua những hoạt động thực nghiệm của môn toán và khoa học.

Thông qua việc được học tiếng Anh qua các thuật ngữ toán và khoa học, học sinh được rèn luyện và trải nghiệm qua những hoạt động thực nghiệm thực tế sau phần lý thuyết bài học. Chương trình được đánh giá định kỳ vào cuối học kì 1 và cuối học kì 2.