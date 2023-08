6 tháng đầu năm 2023, Masan thu về hơn 200 tỷ đồng mỗi ngày

(PLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2023 , doanh thu thuần của Masan (“MSN”) đạt 37.315 tỷ đồng tăng 3,6% so với 36.023 tỷ đồng của nửa đầu năm 2022.

WinCommerce tăng trưởng trong bối cảnh tiêu dùng yếu

Theo số liệu từ báo cáo tài chính của Masan, mặc dù tâm lý người tiêu dùng suy yếu ảnh hưởng đến năng suất bán hàng, doanh thu của WinCommerce (“WCM”) ghi nhận mức tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2023 và 2,5% so với cùng kỳ trong quý 2 năm 2023 trong khi lợi nhuận được bảo vệ phần lớn. WCM tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận gộp lên 24,8% trong quý 2 năm 2023, tăng 270 điểm cơ bản so với biên nhuận gộp 22,1% trong quý 1 năm 2023. Tất cả các mô hình cửa hàng mới đều thể hiện mức tăng doanh thu ấn tượng. WCM đã mở thêm 152 cửa hàng WinMart+ và 2 siêu thị WinMart mới trong 6 tháng đầu năm 2023, nâng tổng số điểm bán lên 3.511 địa điểm trên toàn quốc cho cả siêu thị mini và siêu thị.

MSN đã triển khai chương trình mở tài khoản Techcombank (“TCB”) trên chuỗi mạng lưới WCM toàn quốc đạt mức 670.000 tài khoản trong nửa đầu năm 2023 và đạt tốc độ 200.000 tài khoản mới mỗi tháng tính đến thời điểm hiện tại. Thành công này giúp hiện thực hóa chiến lược Point-of-Life của MSN với việc các cửa hàng của WCM trở thành điểm phân phối sản phẩm và dịch vụ tài chính. WCM có kế hoạch triển khai 300 cửa hàng WIN và 870 cửa hàng WinMart+ Rural cũng như cải tạo 9 siêu thị WinMart trong nửa cuối năm 2023.

Masan Consumer tăng trưởng mạnh mẽ

Theo báo cáo tài chính MSN, mặc dù sức mua bị suy yếu, Masan Consumer (“MCH”) đạt mức trưởng doanh thu ấn tượng so với cùng kỳ 11,6% trong nửa đầu năm 2023, và 21,7% trong quý 2 năm 2023 trên cơ sở LFL và mang lại mức tăng biên lợi nhuận gộp bền vững lên 43,5% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Sức cầu cho sản phẩm của MCH ghi nhận tăng trưởng hầu hết tại các ngành hàng, đặc biệt là các ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi và sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình (HPC) ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 21,3%, 7,8%, và 52,1% trong 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp của MCH liên tục mở rộng và đạt 45,0% trong quý 2 năm 2023, tăng 530 điểm cơ bản từ mức 39,7% trong quý 2 năm 2022. Đây là thành quả của chiến lược luân chuyển hợp lý sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao và khả năng kiểm soát chi phí để bảo vệ lợi nhuận của MCH trong giai đoạn đầy thách thức này.

Doanh thu Masan MEATlife tăng trưởng ấn tượng

Nhờ doanh thu cao hơn trên tất cả các phân khúc sản phẩm và đẩy mạnh mảng kinh doanh thịt chế biến, doanh thu Masan MEATlife (“MML”) tăng 70,2% trong nửa đầu năm 2023 và 68,7% trong quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ.

Doanh thu MML tăng lên 3.303 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng 70,2% từ mức 1.941 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. Trên cơ sở LFL, doanh thu tăng 22,2% trong nửa đầu năm 2023 nhờ doanh số cao hơn trên tất cả các phân khúc sản phẩm của MML.

Chỉ sau hơn 6 tháng chính thức được triển khai tại hơn 3.500 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ toàn quốc, chương trình Hội viên WIN đã cán mốc 6 triệu người tham gia (tính đến đầu tháng 7 năm 2023).

Sự kết hợp với chương trình hội viên WIN đã đem đến cho MML những con số tích cực. MML đã thu hẹp khoảng cách giá với chợ truyền thống thông qua chương trình giá độc quyền cho hội WIN đối với sản phẩm thịt có thương hiệu. Doanh thu hàng ngày của các sản phẩm MML trong chuỗi siêu thị/cửa hàng WCM đã tăng 30% lên 1,55 triệu đồng vào tháng 6 năm 2023 nhờ doanh số tăng.

Bước sang nửa cuối năm 2023, những điểm sáng của vĩ mô như ngân hàng nhà nước hạ lãi suất, giảm thuế VAT đã xuất hiện, hứa hẹn đem lại các kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp Việt nói chung và Masan nói riêng. Với công thức tăng trưởng và nền tảng kinh doanh vững chắc, đơn vị này sẽ gặt hái những kết quả khả quan khi nhu cầu thị trường phục hồi vào thời gian tới đây.

C.LOAN