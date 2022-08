6 vấn đề TP.HCM cần làm trong phong trào ‘Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc’

Sáng 11-8, tại Hội trường Trung tâm Chính trị quận 4 diễn ra Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022. Ngày hội do Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc quận 4 tổ chức.

Tham dự có Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu - Trưởng ban Chỉ đạo 138 TP.HCM...

Nhiều mô hình hay có hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương ghi nhận những mô hình hay được triển khai trên địa bàn TP.HCM như mô hình camera giám sát an ninh trật tự; mô hình chi hội phụ nữ không có tín dụng đen; phòng chống tội phạm qua mạng xã hội của các tổ công nhân đường phố, công nhân tự quản…

Ông Trần Thanh Lâm đánh giá TP.HCM là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, có nhiều thuận lợi trong phát triển. Những năm qua, chính quyền TP và nhân dân đã thực hiện đồng bộ vững chắc các giải pháp phát triển và đảm bảo quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, vượt qua đại dịch.

“Trong nhiều kết quả đạt được có sự góp phần của công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. TP đã làm tốt việc tuyên truyền chủ trương, chính sách về công tác này và nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về đảm bảo an ninh trật tự đối với sự phát triển xã hội” - Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Từ đó ông Lâm đề nghị TP.HCM thực hiện sáu vấn đề trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đầu tiên TP cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Gắn kết chặt chẽ phong trào với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh.

Thứ hai, phát huy vai trò của quần chúng trong tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng phong trào, không ngừng nghiên cứu các hình thức vận động và xây dựng phong trào mới ở địa phương.

Thứ ba, có kết hoạch cụ thể cho từng giai đoạn để xác định mục tiêu vận động cho phù hợp, tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp mà quần chúng quan tâm.

Thứ tư, phát huy vai trò nòng cốt của công an nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xây dựng công an cơ sở, bảo vệ dân phố trong sạch vững mạnh.

Thứ 5, quan tâm và phát huy đến công tác tuyên truyền quần chúng hiểu được trách nhiệm, quyền lợi tham gia phong trào. Nhân rộng các gương điển hình, mô hình hay và thường xuyên khen thưởng các tấm gương tốt.

Thứ 6, tiếp tục phát huy truyền thống và những kế hoạch đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn.



100% khu phố, tổ dân phố đạt chuẩn an toàn an ninh trật tự

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Phan Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường 6, quận 4 cho biết trong tám tháng đầu năm 2022, phường có 3/3 khu phố, 46/46 tổ dân phố, năm doanh nghiệp và một trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Có 1/3 khu phố đạt khu phố không có tội phạm ẩn náu, 2/3 khu phố đạt khu phố có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời. Phường 6 không có điểm phức tạp an ninh trật tự về trộm cắp. Trong tám tháng xảy ra một vụ trộm xe máy, đã khám phá, bắt một người.

Việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư đã góp phần kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự hàng năm trên địa bàn phường. 46/46 tổ dân phố, 132/144 nhóm hộ đạt tiêu chuẩn tự quản về an ninh trật tự.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao cách làm sáng tạo, thiết thực của Ban chỉ đạo 138 phường 6, quận 4. Ông biểu dương những nỗ lực của địa phương trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc...

Thời gian tới, ông đề nghị địa phương tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đồng thời chú trọng các công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc và chống các luận điệu xuyên tạc, chống phá...