7 lần sốc điện kịp cứu sản phụ rối loạn nhịp tim cực kỳ nguy hiểm 10/03/2025 14:16

Ngày 10-3, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức buổi chia sẻ thông tin sau khi phối hợp Bệnh viện Từ Dũ kịp thời điều trị thành công cho sản phụ bị cơn nhịp nhanh dai dẳng, rối loạn huyết động, kháng trị nguy hiểm.

Kịch tính 7 lần sốc điện

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Quang Nhật, trưởng ê-kíp trực sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ, cho biết sản phụ 36 tuổi, mang thai lần 2. Giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng giữa thai kỳ không có biểu hiện gì, nhưng đến tuần 29, khi khám thai thì ghi nhận nhịp tim tăng lên hơn 160 lần/phút.

7 lần sốc điện cứu sản phụ rối loạn nhịp nguy kịch. Ảnh: BVCC

Tuần thứ 32, sản phụ có biểu hiện nhịp nhanh, được hội chẩn và điều trị chuyên khoa tim mạch. Khi thai được hơn 37 tuần, sản phụ có mệt nhiều và cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ với tình trạng nhịp tim tăng gần 200 lần/phút, cùng với đó là tình trạng lên cơn hồi hộp, đánh trống ngực, mệt mỏi, buồn nôn diễn ra nhiều lần trong ngày và kéo dài.

Ê-kíp tiến hành hồi sức, cố gắng kéo sản phụ ra khỏi cơn nhịp nhanh. Vì sản phụ dùng thuốc không hiệu quả, nếu sinh thường, chỉ cần một cơn gò chuyển dạ và gắng sức lập tức tim sẽ không chịu nổi, rất nguy hiểm. Vì vậy, ê-kíp quyết định cho sản phụ sinh mổ, thai 37 tuần có khả năng nuôi sống rất khả quan.

“Điều mà bác sĩ e ngại nhất là khi mổ bắt em bé phải thật nhẹ nhàng, không để ảnh hưởng lên huyết động của người mẹ, không tác động lên vùng bụng ngực của mẹ” - bác sĩ Nhật nói.

ThS.BS Trần Lê Uyên Phương (bìa phải), Phó khoa Điều trị rối loạn nhịp Bệnh viện Chợ Rẫy tại cuộc họp báo. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

ThS.BS Trần Lê Uyên Phương, Phó khoa Điều trị rối loạn nhịp Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết quá trình theo dõi sản phụ, khoa Điều trị rối loạn nhịp Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ truyền amiodarone để kiểm soát nhịp, phối hợp với sốc điện chuyển nhịp 7 lần, nhưng cơn nhịp nhanh trên thất vẫn dai dẳng và không thuyên giảm.

Trước tình hình nguy cấp có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và con nếu tiếp tục kéo dài thời gian, vào ngày 3-3, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Từ Dũ đã hội chẩn và quyết định phối hợp phẫu thuật lấy thai nhi, sau đó điều trị đặc hiệu cho bệnh nhân.

Do cơn nhịp nhanh đã kéo dài hơn một tháng, vì vậy thời điểm chuẩn bị lấy thai nhi tại Bệnh viện Từ Dũ, bệnh nhân đã bắt đầu có dấu hiệu suy tim và tụt huyết áp. Do đó, ê-kíp sản khoa và rối loạn nhịp của hai bệnh viện đã nỗ lực phối hợp, cân não giúp sản phụ vượt cạn an toàn. Bé gái chào đời khỏe mạnh với cân nặng hơn 2 kg.

Rối loạn nhịp - rủi ro tiềm ẩn của bà bầu

Sau phẫu thuật lấy thai, sản phụ được chuyển sang khoa Điều trị rối loạn nhịp của Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 4-3 để tiếp tục điều trị dứt điểm.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có thể xuất viện trong tuần này. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Phương cho hay tại đây, kết quả siêu âm tim ghi nhận tình trạng sản phụ hiện rất nguy hiểm. Ngay lập tức, ê-kíp đã thăm dò điện sinh lý và sử dụng hệ thống lập bản đồ 3 chiều trong buồng tim, xác định nguyên nhân gây nhịp nhanh dai dẳng dẫn đến suy tim là do ổ nhanh nhĩ xuất phát từ thành trước nhĩ trái, gần tĩnh mạch phổi trên trái đổ vào nhĩ trái.

Ê-kíp áp dụng thủ thuật triệt đốt điện sinh lý, đưa nhịp tim bệnh nhân quay về ổn định và cơ tim dần hồi phục sau 2 tiếng. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, hết tình trạng nhịp nhanh và có thể xuất viện trong tuần này.

“Đây là trường hợp hi hữu, nguy cơ tử vong lên đến 50% do tiền sử bệnh nhân bị rối loạn nhịp dai dẳng, kéo dài. Điều này gây áp lực không nhỏ cho ê-kíp, phải làm sao tìm được phương pháp chữa trị tối ưu nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất mà vẫn đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con” - bác sĩ Phương nói.

TS.BS chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, nhận định đây là ca bệnh rất phức tạp. Để cứu cả mẹ lẫn con đòi hỏi sự phối hợp hết sức chặt chẽ của ê-kíp bác sĩ hai bệnh viện, vì chỉ một chút sơ sẩy trong tích tắc cũng có thể mất cả mẹ lẫn con.

Cũng theo BS Thức, rối loạn nhịp tuy không mới nhưng thông tin hiểu biết về bệnh này còn hạn chế, vì đây là lĩnh vực rất sâu. Ở trường hợp này, nếu rối loạn nhịp được phát hiện sớm hoàn toàn có thể điều trị được.