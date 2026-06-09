Ấm lòng hình ảnh công an đón thí sinh vùng biển đảo đi thi tốt nghiệp THPT 09/06/2026 18:19

(PLO)- Bên cạnh đưa đón các em học sinh đến nơi lưu trú, cán bộ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 6 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 9-6, “Đội xe Công an tình nguyện” thuộc Công an tỉnh An Giang đã tổ chức đón 157 học sinh từ huyện Kiên Hải vào Rạch Giá để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của tuổi trẻ Công an tỉnh đối với học sinh vùng biển đảo trước kỳ thi quan trọng.

Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng Ban thanh niên Công an tỉnh trao tặng 6 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CAAG

Ngay khi các em vào đến Cảng hành khách Rạch Giá, “Đội xe Công an tình nguyện” đã bố trí phương tiện hỗ trợ di chuyển hành lý, đưa các em đến nơi lưu trú và điểm thi bảo đảm an toàn. Các đoàn viên thanh niên còn tận tình hướng dẫn, động viên để thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi với tâm lý tự tin.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 6 suất học bổng cho học sinh Trường THCS và THPT Lại Sơn, Trường THCS và THPT Kiên Hải có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em thêm nghị lực đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

Bên cạnh “Đội xe Công an tình nguyện”, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang còn thành lập nhiều đội hình hỗ trợ khác như: đội hình “Chiến sĩ truyền thông”, đội hình “Xung kích đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi” và đội hình “Tổ tiếp nhận thông tin hỗ trợ thí sinh qua đường dây nóng”.

Các đội hình được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm hướng dẫn thí sinh và người nhà trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang hỗ trợ học sinh về các điểm thi. Ảnh: CAAG

Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang, cho biết các đội hình tình nguyện được thành lập nhằm tiếp sức cho học sinh, nhất là các em từ vùng biển đảo, vùng còn nhiều khó khăn có điều kiện tham gia kỳ thi an toàn, thuận lợi.

Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ Công an tỉnh phát huy tinh thần xung kích, tương thân tương ái. Đồng thời, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an gần gũi, tận tụy vì nhân dân phục vụ, thể hiện rõ nét phong trào thi đua “Ba nhất” với phương châm “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.