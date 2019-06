1 bí thư đoàn phường ở tỉnh Thái Bình bị bắt vì dâm ô

Ngày 13-6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã bắt Phạm Ánh Dương (35 tuổi, Bí thư Đoàn phường Đề Thám) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Phạm Ánh Dương bị bắt vì liên quan tới hành vi dâm ô đối với một cháu bé gái 11 tuổi. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình cháu bé đã có đơn tố cáo hành vi vi phạm của vị bí thư đoàn phường tới cơ quan công an.

Tiến hành xác minh, điều tra thấy có đủ căn cứ xác định Dương phạm tội, ngày 12-6, công an đã bắt giữ khẩn cấp đối với nghi can này. Theo tìm hiểu, nghi can Phạm Ánh Dương được giữ chức Bí thư đoàn phường từ năm 2016 tới nay.