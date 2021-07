Ngày 12-7, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết Công an huyện Ninh Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Cử (64 tuổi, trú trên địa bàn) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 BLHS năm 2015.



Kết quả điều tra cho thấy tháng 2-2021, ông Cử viết đơn tố cáo sai phạm của ông HVK (khi đó là chủ tịch UBND xã Hồng Phúc) gửi đến UBND huyện Ninh Giang. Trong đơn, ông Cử cho rằng ông K. có vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình tại địa phương.

Tiếp đó, bị can yêu cầu ông K. chuyển cho mình số tiền 400 triệu đồng và hứa sẽ rút nội dung tố cáo.

Ông K. sau đó có đơn tố giác ông Cử gửi Công an huyện Ninh Giang. Căn cứ các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã ra các quyết định tố tụng nêu trên đối với bị can Cử.

Cũng theo công an, Bùi Văn Cử từng có một tiền án. Năm 1983, bị can này bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 10 năm tù giam về tội cướp tài sản.