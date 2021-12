Ngày 9-12, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho hay, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở Nguyễn Diễm My (42 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Diễm My, nguyên Trưởng phòng DVKH kiêm Kế toán trưởng tại ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Hòa An. Ảnh: CAHG

Diễm My nguyên là Trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm Kế toán trưởng tại ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Hòa An (tọa lạc tại thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp).

Theo hồ sơ, ông TDN (68 tuổi, trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thông qua mối quan hệ họ hàng nên nhờ Diễm My thế chấp giấy chứng nhận gần 950 m2 để vay 250 triệu đồng.

Trong quá trình vay, từ tháng 8-2009 đến tháng 5-2011 ông được My cho biết tổng số tiền gốc và lãi cộng dồn là 300 triệu đồng. Cuối tháng 5-2011, ông N. đã trả 100 triệu đồng tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Tây Đô và đến giữa tháng 7-2012, ông N. trả hết số tiền nợ 200 triệu đồng còn lại.

Tuy nhiên, đại diện ngân hàng Phương Đông sau đó lại thông báo khoản vay của ông vẫn còn dư nợ số tiền 1,1 tỉ đồng nên chưa thể tất toán khoản vay, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Bức xúc nên ông N. đã khởi kiện.

Qua xem xét hồ sơ, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nên giữa tháng 9-2020, TAND tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, làm rõ.

Tiến hành điều tra, Công an xác định Diễm My đã lợi dụng việc ông N. không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng nên bị can đã yêu cầu ông ký hợp đồng thế chấp tài sản và tự ý nâng số tiền vay. Đồng thời, Diễm My cũng giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N. trên hợp đồng tín dụng cùng các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỉ đồng từ Ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Hòa An.

Làm việc với công an, Diễm My đã thừa hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.