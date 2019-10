1 linh mục báo bị trộm đột nhập nhà thờ lấy 1 tỉ đồng

Chiều 17-10, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã báo cáo, đề nghị Công an tỉnh cử các đơn vị chức năng phối hợp điều tra vụ ông Nguyễn Xuân Thuyên, linh mục nhà thờ An Mỹ ở xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ báo mất trộm tài sản lớn.

Hiện các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ điều tra vụ việc.



Nhà thờ An Mỹ- nơi xảy ra vụ mất trộm.

Theo trình báo của linh mục Nguyễn Xuân Thuyên, sáng 15-10, ông Thuyên khóa cửa phòng của nhà thờ An Mỹ đi ra ngoài có việc. Trở về vào chiều tối cùng ngày, ông Thuyên phát hiện cửa nhà thờ, cửa phòng của ông Thuyên bị phá khóa. Khóa tủ trong phòng ông Thuyên cũng bị đập phá.

Theo ông Thuyên, kẻ trộm đã đột nhập, lấy đi 42.300 USD, 43 triệu đồng cùng một sổ tiết kiệm 160 triệu đồng với tổng tài sản bị mất tương đương khoảng 1 tỉ đồng.