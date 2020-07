1 người chết trong tư thế treo cổ, ghi số điện thoại 'nhờ gọi'

Trưa 29-7, người dân phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại một ngôi nhà gần biển ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.



Hiện trường phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ. Ảnh: ĐL

Phía bên ngoài căn nhà có viếc xe máy Honda Wave, con dao, áo, sau biển số xe máy có dán tờ giấy ghi số điện thoại di động và dòng chữ: "Nhờ gọi vào số này giúp tôi. Cảm ơn”.

Sau đó, Công an huyện Nghi Lộc và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An xác định người chết là Phan Công Cương (44 tuổi, quê xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Cương là nghi can sát hại chị VA (42 tuổi, sống tại chung cư KT ở phường Quán Bàu, TP Vinh).

Chiếc xe máy để lại cạnh hiện trường vụ phát hiện Phan Công Cương chết trong tư thế treo cổ. Ảnh: ĐL

Như PLO đã thông tin, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 27-7, tại hẻm 5, ngõ 1, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP Vinh đã xảy ra vụ án mạng làm một phụ nữ tử vong.

Theo người dân, vào thời điểm trên, chị VA đi trên xe máy cùng một phụ nữ khác.



Công an công bố ảnh Phan Công Cương rời khỏi hiện trường vụ án. Ảnh: CA

Khi chị VA rẽ vào hẻm 5 thì có một người đàn ông chặn xe máy lại và dùng dao tấn công. Chị A. kêu cứu và bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống đường, tử vong.



Công an TP Vinh vào cuộc điều tra xác định Cương là nghi phạm.